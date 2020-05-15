 

Россиян предупредили о мошенничестве с выплатами семьям с детьми

15.05.2020, 13:30, Новости дня

В РФ появились сайты-мошенники, которые предлагают получить выплату единовременного пособия для семей с детьми от трех до 16 лет, информирует стопкоронавирус.рф.

«Внимание! В интернете появились сайты-мошенники, предлагающие быстро получить выплаты на детей в 5 и 10 тыс. рублей», – сообщается в Telegram-канале сайта стопкоронавирус.рф.

Россиян объяснили, что подать дистанционное заявление на выплаты в 10 тыс. рублей на детей от трех до 16 лет можно до 1 октября только на портале Госуслуг. Также рекомендуется обратить внимание на правильное написание адреса.

Также отмечается, что дистанционное заявление на выплаты в пять тыс. рублей на ребенка до 3 лет можно подать до 1 октября в личном кабинете на портале Госуслуг и на сайте ПФР.

Стопкоронавирус.рф напоминает, что официальный портал Гослуслуг и сайт ПФР никогда не запрашивает данные банковской карты, пин-код или CVV код карты. 

Ранее президент Владимир Путин раскритиковал работу Министерства связи из-за того, что портал госуслуг не выдержал нагрузки и оказался недоступен после выступления о единовременной поддержке всем семьям с детьми до 15 лет. На самом портале временные проблемы с доступом объяснили тестированием его устойчивости к планируемому росту обращений. Источник в ПФР рекомендовал подавать заявления на получение выплат семьям с детьми с 15 мая.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / Оптимистичный сценарий: академик РАН назвал сроки завершения эпидемии в России

03.04 / Новый вид паукообразных был обнаружен на территории России

24.04 / COVID-19: ситуация с беременными и новорожденными

07.05 / «Россия – страна возможностей» запустила новую версию онлайн-платформы

14.04 / В Минздраве рассказали о лечении коронавируса на дому

16.04 / Япония ввела режим ЧС на всей территории

10.04 / В России коронавирус будут диагностировать по клинической картине без лабораторного подтверждения

15.05 / ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

05.04 / В НИИ Склифосовского оценили состояние главврача Проценко

28.03 / Москвичи скупили препараты от малярии, которые тестируют против коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска