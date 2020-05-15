Зеленский продлил блокировку российских сайтов и соцсетей на Украине

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15.05.2020, 13:30, Новости дня

На Украине на три года продлили запрет на российские сайты и социальные сети. Как передаёт «Корреспондент», под ограничительные меры, в частности, попали попали ресурсы Mail.ru, а также социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».


Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении на три года запрета российских сайтов и социальных сетей. Как пишет «Корреспондент», соответствующий указ был опубликован 14 мая.

Документ вводит в действие решение СНБО от 14 мая 2020 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)».

Как напоминает издание, 5 мая 2017 года Пётр Порошенко утвердил решение СНБО о расширении санкционного списка в отношении 1228 физических и 468 юридических лиц. Под запрет, в частности, попали ресурсы Mail.ru и социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

В апреле СБУ предложила продолжить применять ограничительные меры в отношении российских соцсетей. По данным ведомства, около 70% деструктивных материалов об Украине продвигаются из информационного пространства России.



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