 

Сын Ирины Цывиной не хочет делиться наследством матери с родной сестрой

15.05.2020, 13:30, Разное

Спустя год после смерти актрисы Ирины Цывиной её взрослые дети, дочь Зинаида и сын Евгений, всё никак не разделят её наследство таким образом, чтобы это устраивало обоих. Звезда телесериала «Кадетство» умерла в 55-летнем возрасте от патологии сердечной мышцы, не успев составить завещание.
В собственности Ирины Цывиной, перешедшей её детям, числятся 3 квартиры и дом с участком. И хотя несколько месяцев назад семейный адвокат Юлия Вербицкая-Линник подтвердила факт равного разделения наследства актрисы между её сыном и дочерью, она всё же считает, что Евгений мог бы претендовать в судебном порядке на большую часть имущества, так как в него входила также доля его приёмного отца Александра Благонравова, не выделявшаяся прежде. Именно это и рассорило родных людей, информирует издание «СтарХит», утверждая, что Евгений уже начал решительно действовать.

Журналисты побеседовали с его соседом и выяснили некоторые подробности этой истории.
«Евгений сдал все квартиры и спокойно живёт на заработанные деньги, сестре он с них ничего не высылает, хотя она является наследницей 50 % имущества», – возмутился собеседник издания, заявив, что брат Зинаиды «наплевал на права сестры и незаконно распоряжается принадлежащими ей квадратными метрами».
На сегодняшний день дочь Ирины Цывиной проживает в Америке и не имеет возможности прилететь на родину для решения этой проблемы, но она уже наняла адвокатов. После того как будет отменен карантин, наследница актрисы вернётся в Москву и серьёзно поговорит с братом, информирует веб-портал.



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