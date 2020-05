Американский суд обязал администрацию Трампа предоставить письма о задержке военной помощи Украине

15.05.2020, 13:21, Новости дня

Федеральный судья округа Колумбия Эми Берман Джексон издала запрос с требованием к администрации президента США Дональда Трампа предоставить электронную переписку, в которой говорилось о заморозке военной помощи Украине в 2019 году, сообщило 13 мая издание Law & Crime.

С просьбой предоставить переписку в администрацию Трампа обратились журналисты издания The New York Times. В Белом доме сообщили о наличии 20 электронных писем на эту тему, но отказались их опубликовать.

В администрации Трампа сослались на исключения из акта о свободе информации. Чиновники предположили, что раскрытие информации “помешает откровенному и искреннему обмену мнениями, который необходим для принятия эффективных правительственных решений”.

Редакция The New York Times обратилась в суд.

Юрист Белого дома Хизер Уолш во время судебного процесса заявила, что речь идет о письмах президента, вице-президента и советников президента по поводу “президентского решения об объеме, сроках и цели задержки военной помощи Украине”.

В итоге судья заявила, что она сама определит, защищены ли письма “исполнительной привилегией” (в американском законодательством под этим термином подразумевается конфиденциальность содержания бесед и переписки президента). Белый дом должен предоставить письма до 20 мая.

2 января издание Just Security опубликовало цитаты из неотредактированных документов, которые касаются решения президента США задержать военную помощь Украине. 300 страниц электронных писем чиновников Белого дома по поводу Украины были обнародованы в декабре по решению суда, но многие фрагменты переписки заретушировали. Во время анализа документов журналистам Just Security удалось найти письмо сотрудника административно-бюджетного управления Белого дома Майка Даффи за 30 августа 2019 года, в котором он написал: “Четкое указание POTUS (POTUS – аббревиатура от the president of the United States, президент США. – “ГОРДОН”) продолжать удерживать [военную помощь Украине]”.

Через несколько часов после телефонного разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, как выяснили журналисты Just Security, Даффи отправил письмо высокопоставленным чиновникам министерства обороны, в котором призвал остановить любую военную помощь Украине. “Учитывая деликатный характер запроса, я благодарен вам за то, что вы держите эту информацию в тесном контакте с теми, кто должен знать, как выполнять указания”, – написал он.

Разговор Трампа с Зеленским стал причиной объявления импичмента 45-му президенту США. Демократы, инициировавшие импичмент, заявляли, что Трамп оказывал давление на президента Украины, чтобы украинские власти начали расследование деятельности в стране Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Оппоненты Трампа считают, что он пытался убедить Зеленского начать расследование в обмен на оказание военной помощи Киеву.

18 декабря Палата представителей одобрила две статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: “злоупотребление служебным положением”, а также “препятствование работе Конгресса” во время проведения расследования. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года. 5 февраля верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения.

Глава Белого дома называл расследование “охотой на ведьм” и настаивал, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему “не подталкивали”, и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.