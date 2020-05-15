Нападавшим на Стерненко объявили подозрение

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15.05.2020, 13:21, Новости дня

Двум мужчинам, которые в 2018 году напали в Одессе на бывшего лидера местной ячейки “Правого сектора” Сергея Стерненко, объявили подозрение. Об этом “Украинской правде” сообщили источники в правоохранительных органах.

“Подозрение объявлено жителям Одесской области Александру Исайкулу и Ивану Кузнецову. Последний во время схватки погиб от ранений, нанесенных Стерненком”, – говорится в сообщении.

В течение первого полугодия 2018 года на Стерненко нападали три раза. 7 февраля активиста избили в Одессе, 1 мая в него стреляли. Советник главы одесского управления Нацполиции Руслан Форостяк заявлял, что предварительная квалификация второго нападения на Стерненко – хулиганство с использованием травматического оружия. Позже стало известно, что полиция расследует нападение на Стерненко по статье об умышленном убийстве.

24 мая в результате третьего нападения активист получил повреждение руки и ушиб головы. При этом он нанес одному из нападавших смертельный удар ножом в живот. Второй нападавший, Александр Исайкул, тогда убежал, сообщал Стерненко.

Юрист Маси Найем в апреле 2019 года говорил, что Исайкул уехал из Украины и не вернулся.

В мае того же года Стерненко заявлял, что заказчиками покушения на него были Геннадий Труханов и бизнесмен Владимир Галантерник.

9 октября 2019-го Генпрокуратура направила уголовные производства по нападениям на Стерненко в СБУ, чтобы проверить информацию о причастности к инцидентам местных чиновников и полицейских.

В апреле 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что рано или поздно Стерненко объявят о подозрении в умышленном убийстве или превышении пределов необходимой самообороны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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