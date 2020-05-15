На Житомирской трассе в ДТП попало 10 автомобилей. В “Укравтодоре” обвинили поджигателей травы

15.05.2020, 13:21, Новости дня

Утром 15 марта на Житомирской трассе в Киевской области произошло пять аварий из-за задымления, сообщил “Укравтодор” в Facebook.

В селе Небелица Макаровского района (в 68 км от Киева) в ДТП попали 10 автомобилей. В двух авариях были потерпевшие (“Укравтодор” не уточнил их количество), погибших нет.

Из-за аварий в сторону Киева образовались пробки. По данным Google Maps, движение в районе Небелицы до сих пор осложнено.

Українські палії, попри збільшення штрафів і гучну інформаційну кампанію, продовжують нести загрозу для здоров’я та… Posted by Укравтодор on Reede, 15. mai 2020

“Украинские поджигатели, несмотря на увеличение штрафов и информационную кампанию, продолжают нести угрозу для здоровья и жизни граждан”, – отметили в ведомстве.

В “Укравтодоре” призвали граждан, которые стали свидетелями неконтролируемого сжигания сухой травы, обращаться в правоохранительные органы.

Facebook-паблик dtp.kiev.ua опубликовал видео, снятое в районе ДТП.

Трасса киев Житомир в сторону Києва дуже багато #ДТП Добрый день, начиная с этой точки Агровесна65 км трассы Киев-Житомир, Макаровский р-н, Kiev oblast По трассе Житомирской страшная череда аварийБудьте обережні!!!Видео Леша Posted by dtp.kiev.ua on Neljapäev, 14. mai 2020

13 апреля Верховная Рада приняла закон, который увеличивает штрафы за сжигание сухой травы и нарушение правил пожарной безопасности в лесах до 153 тыс. грн. Закон вступил в силу 17 апреля.