Белый дом не рассматривает планов на случай болезни Трампа и Пенса

15.05.2020, 13:20, Новости дня

Белый дом не занимается рассмотрением планов на случай, если президент Дональд Трамп или вице-президент Майк Пенс заболеют коронавирусом, заявила пресс-секретарь Кэйли Макэнани.

«Этим мы даже не занимаемся, – сказала она журналистам, отвечая на вопрос, предусмотрена ли процедура на случай болезни президента и вице-президента. – Мы заботимся о здоровье президента и вице-президента. На данный момент они здоровы, и так будет и дальше».

Эта тема стала особенно актуальной, поскольку за последнюю неделю коронавирус был диагностирован у двух человек, работавших в Белом доме: сначала у военнослужащего, который был личным камердинером Трампа, а затем у пресс-секретаря Пенса Кэти Миллер.