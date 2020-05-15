CNBC: Белый дом готовит указ, обязывающий производить ряд лекарств в США

15.05.2020, 13:20, Новости дня

Белый дом готовит указ, предписывающий производить ряд лекарственных препаратов первой необходимости на территории США, сообщает канал CNBC со ссылкой на два неназванных источника.

Как сообщается, указ может быть издан уже в пятницу.

Около 72 процентов производителей фармацевтических ингредиентов, которые используются в США, базируются в других странах, в том числе 13 процентов – в Китае, свидетельствует статистика Центра по оценке и исследованию лекарственных препаратов Управления по контролю за качеством продуктов питания и лекарственных препаратов.