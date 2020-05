Роскомнадзор потребовал заблокировать новость о смертности от коронавируса, написанную по материалу Financial Times

15.05.2020, 13:18, Новости дня

Роскомнадзор направил уведомление Google, в котором потребовал заблокировать новость издания “МБХ медиа” о занижении официальных данных смертей от коронавируса в России, написанную по материалу Financial Times. Редакция “МБХ медиа”, сайт которого находится на облачном хостинге Google Cloud Platform, получила письмо от компании.

Решение о блокировке Генпрокуратура вынесла 13 мая 2020 года, говорится в письме.

“В Генпрокуратуре утверждают, что новость содержит “призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка”, – сообщили журналисты.

В Google издание уведомили, что новостную заметку должны удалить или сделать недоступной для пользователей из России.

Financial Times 13 мая выпустила материал о том, что настоящее число умерших от COVID-19 в России может быть на 70% больше официально озвученных данных.

В тот же день власти Москвы заявили, что более 60% смертей пациентов с коронавирусом случились из-за “явных альтернативных причин”, в том числе из-за инфарктов, инсультов, раковых опухолей, лейкозов и других заболеваний.

В МИД России публикации The Financial Times и The New York Times назвали “беспочвенными спекуляциями” и “очередным сенсационным антироссийским фейком”. Ведомство потребовало опровергнуть опубликованную изданиями информацию, в противном случае их лишат аккредитации в России.