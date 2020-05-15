 

Число оправдательных приговоров в России выросло впервые за шесть лет благодаря присяжным

15.05.2020, 13:18, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа в баллонахДоля оправдательных приговоров в российских судах выросла впервые с 2013 года благодаря увеличению количества рассмотренных дел с участием присяжных, сообщают “Ведомости” со ссылкой на ссылкой на статистику судебного департамента при Верховном суде.

Число оправдательных приговоров в России увеличилось на 8,3% – до 2256. Их доля от общего числа приговоров составила 0,36%, в 2018 их было 0,3% – 2083 оправдательных решения.

Рост связывают с увеличением участия присяжных в районных судах, в которых обычно рассматривают дела об убийстве без отягчающих обстоятельств, причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, а также сбыт, производство или перемещение наркотических веществ в особо крупном размере. В обычных судах вероятность оправдания остается очень маленькой, пишет издание.

В феврале стало известно, что присяжные в районных судах Москвы в 2019 году оправдали 62% обвиняемых, участвуя в 36 уголовных делах. Всего за прошлый год в московских районных судах осудили 18109 человек,  оправдали – 57.

Ранее председатель Верховного суда России предложил распространить на все дела о преступлениях особой тяжести и дела, связанные с предпринимательством суды присяжных. Инициатива поступила после поручения Путина провести судебную реформу.

 



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