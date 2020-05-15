Инсайдеры раскрыли ключевые характеристики смартфона Redmi Note 10 5G

15.05.2020, 13:17, Разное

Появилась информация, что компания Redmi готовится в недалёком будущем представить новый гаджет. Инсайдеры уже узнали технические характеристики смартфона Note 10 5G, появившиеся в базе данных китайского регулятора TENAA.

Помимо параметров производительности, в Сеть также утекли снимки устройства. Благодаря им специалисты смогли сделать вывод о преемственности моделей. Облик аппарата почти не изменился, в том числе сохранил конструктивную особенность – блок объективов основной камеры. Он по-прежнему квадратный и состоит из трёх линз и вспышки. Самым производительным из них является 64-мегапиксельный модуль. Фронтальный же объектив имеет чувствительность 16 Мп, а расположен он в каплевидном вырезе в верхней части передней панели.

Основой смартфона Redmi Note 10 5G станет новый процессор Dimensity 800, а его презентация состоится 18 мая. Одно ядро данного чипа имеет производительность в 2,6 ГГц. Размер OLED-экрана составляет 6,57 дюймов при разрешении 2 400 на 1 080 точек, а общая масса изделия достигает 208 грамм. При этом его аккумулятор имеет емкость 4 520 мАч, а пополнить его запас можно при помощи быстрой зарядки с мощностью 22,5 Вт. Управляет “умным” телефоном операционная система Android 10 с графической оболочкой нового поколения MIUI 12.

Уже известно, к дебюту готовится несколько вариаций гаджета. Они будут отличаться доступной оперативной памятью и объёмом дискового пространства. В бюджетной версии пользователь получит 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, а топовая модель обладает 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ на диске. Пока не известно, когда новинка появится в продаже, но, если производитель будет придерживаться прежнего графика, это может произойти уже летом.