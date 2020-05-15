Мнение: Неужели мы не доросли до электронного голосования?

15.05.2020, 13:08, Разное

Госдума, приняв во 2-м и 3-м чтениях закон, разрешающий голосовать на выборах и референдумах дистанционно – по интернету и почтой, вывела из спячки нашу оппозицию, которая изрядно заскучала в условиях самоизоляции. Интернет раскалился добела: начались похоронные плачи по выборам и демократии.

Казалось бы, наша оппозиция постоянно упрекает властную вертикаль в консерватизме. В данном случае нововведение почему-то агрессивно встречено в штыки. Получается, борцы за светлое будущее отказывают россиянам в праве пользоваться прогрессивными формами голосования в отличие от тех же граждан Канады, Новой Зеландии, США, Швеции. Они могут голосовать по почте и даже без объяснения причин. А мы не доросли, значит?

Дискуссия о дистанционном голосовании ведется уже не первый год. Сам принимал участие в экспертных обсуждениях на площадках ЦИК и Госдумы. Эксперимент был опробован в Москве в прошлом году и показал удивительные результаты. Для участия в электронных выборах зарегистрировались 11 228 человек. Из них бюллетени для голосования получили более 10 тысяч человек. Нововведение привлекло внимание молодежи и получило хорошие отзывы зарубежных экспертов.

Да, не все сразу получилось идеально, был технический сбой, но он не привел к потере голосов избирателей. Никто не смог взломать систему и повлиять на результаты волеизъявления. Тем не менее, ЦИК РФ заключила контракт с Ростелекомом на проведение работ по совершенствованию технологии с целью предотвращения сбоев в будущем.

Принятый закон создает возможность для новых форм голосования без принуждения. У избирателя всегда должно быть право выбора: какая форма голосования ему по душе. Законодатель учитывает потребности времени. Согласно данным, озвученным заместителем председателя ЦИК Николаем Булаевым, порядка половины наших избирателей хотят голосовать по-новому.

Естественно, для запуска новых форм голосования необходимо тщательно подготовиться с целью защиты персональных данных, предотвращения махинаций и использования всего многообразия форм общественного контроля.

Другие страны давно не стоят на месте. Эстония внедрила систему дистанционного электронного голосования, где граждане, имеющие удостоверение личности с чипом, могут проголосовать с любого компьютера.

В период пандемии коронавируса в Польше было принято решение о дистанционном голосовании. Электронное голосование опробовано в отдельных регионах или для граждан, находящихся в момент выборов за рубежом, в таких странах как Швейцария, Великобритания, Франция, Канада, Индия. В США новшество применяется для военнослужащих, находящихся за пределами страны.

В Древней Греции голосование осуществлялось с помощью бобов: белый – «за», черный – «против». Использовались и черепки вместо бюллетеней. В Древнем Риме при гладиаторских боях особую роль играл большой палец. Если он направлен вверх – помиловать проигравшего. Вниз – казнить, нельзя помиловать.

Слушали бы нашу оппозицию, так бы и возились с черепками по сей день.