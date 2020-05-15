Разработан мозговой имплантат, позволяющий слепым вернуть зрение

15.05.2020, 13:06, Разное

Учёные изобрели и испытали мозговой имплантат, позволяющий слепым вернуть зрение. Устройство вживляется в мозг и передаёт в него изображения с камеры.

Сотрудники Медицинского колледжа Бейлор, расположенного в Хьюстоне, США, изобрели новое устройство, позволяющее незрячим видеть окружающие объекты и даже различать буквы. Для этого специалисты применили камеру и вживили электроды в мозг. Эффективность разработки уже подтверждена опытным путём. Доказано, мозговой имплантат позволил рассмотреть слепым участникам эксперимента светящиеся линии, образующие буквы. При этом все люди смогли идентифицировать увиденное.

Аналогичные устройства уже пытались сделать другие конструкторы, но эта группа научных работников применила иной подход. Вместо того чтобы обрабатывать каждый электрод, как пиксель изображения, строя фигуры из пятен света, специалисты начали работать с контурами.

Тем не менее, несмотря на успех, учёные не могут говорить о создании готового к массовому использованию устройства. Впереди ещё немало работы, поскольку мозг – это очень сложный орган. Они подчеркнули, что пока находятся на ранней стадии разработки, поскольку использовали для контакта лишь небольшую часть нейронов из полумиллиарда окончаний. В дальнейшем учёные намерены создать нейрорешётку, которая сможет взаимодействовать с большим количеством окончаний.