Архангельская область и НАО запустили сбор предложений по созданию нового региона

15.05.2020, 13:06, Новости дня

Сбор предложений по созданию нового региона запущен в Архангельской области и Ненецком автономном округе, сообщил глава рабочей группы в Архангельской области по подготовке предложений по образованию нового субъекта Виталий Фортыгин.

«Предложения собирать мы будем очень разными путями. Это и путем электронной почты, путем сбора предложений через ящики муниципальных образований. Мы будем работать в рамках достаточно жесткого времени», – сказал Фортыгин, передает ТАСС.

В течение нескольких недель члены рабочей группы будут собирать предложения в проект создания нового региона. Чтобы собрать мнение максимального количества людей, будет использовано несколько способов сбора информации: оставить предложения жители субъектов могут на специальном созданном сайте создаемновыйрегион.рф. Второй способ – передать информацию через любой из ящиков в администрациях муниципальных образований, в ближайшие несколько дней они появятся во всех Архангельской области. Третий способ – отправить письмо в Общественную палату региона. Также передать свои предложения, инициативы или замечания в проект создания нового региона можно через любого участника рабочей группы.

«Я сегодня хотел бы обратить особое внимание на важность нашей работы тех членов рабочей группы в том, чтобы мы создали атмосферу открытого честного разговора с людьми. Нам нужно дойти практически до каждого человека в Архангельской области, это очень важно понять, потому что задача, которая стоит, она не совсем обычная – это референдум. А это значит, 50% жителей Архангельской области минимум должны участвовать в голосовании», – добавил Фортыгин.

В среду в Нарьян-Маре врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и врио главы Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении создать новый единый субъект Федерации. Если эту инициативу поддержат на референдуме жители, то в России появится огромный по площади и протяженности северный регион с гигантским экономическим потенциалом, который станет главным форпостом страны в Арктике.