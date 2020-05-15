 

Танк упал с трала при перевозке в Петербурге

15.05.2020, 13:06, Новости дня

Танк упал с трала на проезжую часть дороги при перевозке в Петербурге, сообщил источник в силовых структурах.

«Утром около 9.00 15 мая танк упал с трала на проезжую часть при перевозке у развязки Кольцевой автодороги и Волхонского шоссе. Пострадавших нет. Спустя порядка получаса технику снова погрузили на автомобиль, который продолжил следование в пункт назначения», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, танк перевозили на ремонтный завод.

Он отметил, что танк, который перевозили в разукомплектованном состоянии, не входит в боевой состав вооруженных сил.

Напомним, в августе 2018 года Приморский районный суд Петербурга постановил конфисковать у владельца военно- патриотической организации «Красная звезда» Павла Бараненко танк Т-60, который наехал на двоих детей на фестивале «Боевая сталь».



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