«Инвитро» начнет тестирование на антитела с 18 мая в четырех городах России

15.05.2020, 13:03, Разное

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Инвитро». В дальнейшем география тестирования будет расширена на все города России, где представлены медицинские офисы компании.

Исследование будет доступно для всех желающих, не имеющих симптомов ОРВИ — повышенная температура, кашель, одышка, насморк. Сдать тест можно не только в медицинском офисе «Инвитро», но также и на дому, вызвав выездную бригаду. Услуга доступна как для физических, так и для юридических лиц. В компании полагают, что исследование на антитела в крови будет особенно востребовано в сфере здравоохранения и на крупных предприятиях.

Стоимость исследования составит 950 рублей, плюс расходы на взятие биоматериала. В «Инвитро» предупредили, что результаты анализов придется ждать 10 дней, поскольку спрос на этот вид исследования очень высок. Но при полной технологической готовности лабораторий сроки будут сокращены до двух рабочих дней, уточняют в компании.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал программу массового тестирования на антитела методом иммуноферментного анализа (ИФА-методом). Тестирование станет доступным для горожан в 30 столичных поликлиниках уже на этой неделе. Впоследствии планируется делать до 200 тысяч тестов в сутки.

По словам главы города, еженедельно до 70 тысяч москвичей будут еженедельно получать приглашения прийти в поликлинику и сдать ИФА-тесты на заболевание. «Таким образом, мы будем в большом уже масштабе проводить скрининговые исследования, с одной стороны, и, с другой стороны, на ранней стадии выявлять заболеваемость», – подчеркнул Собянин.