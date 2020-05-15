Двухмесячного медвежонка приютил житель Усть-Кута

15.05.2020, 13:00, Новости дня

Житель Усть-Кута приютил двухмесячного медвежонка. Владимир Норин заметил его в лесу неподалеку от трассы. Опасаясь, что его мать может находиться близко, мужчина поспешил к автомобилю. Однако топтыгин увязался за ним, и даже бежал вслед за машиной, передает ГТРК "Иркутск".

Владимир понял, что медвежонок остался сиротой и очень голоден. Миша — такое имя дали детенышу — теперь проживает в частном доме. Он дружит с собакой и тремя кошками. Едят животные из одной миски. А тем временем косолапому подыскивают подходящее жилье.

"Может, в какой-то питомник поедет — в Москву или Иркутск. Конечно, было бы лучше, чтобы он остался в Иркутске, тогда я смог бы его навещать вместе с семьей, наблюдать за ним", — рассказал Владимир Норин.

Текст:

ГТРК "Иркутск"