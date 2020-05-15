 

Двухмесячного медвежонка приютил житель Усть-Кута

15.05.2020, 13:00, Новости дня

Житель Усть-Кута приютил двухмесячного медвежонка. Владимир Норин заметил его в лесу неподалеку от трассы. Опасаясь, что его мать может находиться близко, мужчина поспешил к автомобилю. Однако топтыгин увязался за ним, и даже бежал вслед за машиной, передает ГТРК "Иркутск".

Владимир понял, что медвежонок остался сиротой и очень голоден. Миша — такое имя дали детенышу — теперь проживает в частном доме. Он дружит с собакой и тремя кошками. Едят животные из одной миски. А тем временем косолапому подыскивают подходящее жилье.

"Может, в какой-то питомник поедет — в Москву или Иркутск. Конечно, было бы лучше, чтобы он остался в Иркутске, тогда я смог бы его навещать вместе с семьей, наблюдать за ним", — рассказал Владимир Норин.

Текст:

ГТРК "Иркутск"



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / Биржевые индексы США растут

06.05 / Власти Москвы пообещали строго контролировать санитарные нормы на предприятиях

10.04 / Fox News – во время пандемии власти создают в Нью-Йорке криминогенную обстановку

07.04 / Украина не позволит Ирану избежать ответственности за крушение самолета МАУ – Кулеба

02.04 / Число заразившихся коронавирусом в Казахстане превысило 400 человек

27.03 / Китай предложил США помощь в борьбе с коронавирусом

01.04 / Европа сражается с мировой пандемией

02.04 / В Алматы на карантин закрыли целый микрорайон, где живут 20 тысяч человек

29.04 / Жители Иркутской области поймали чиновников за поджогами леса

09.05 / Коронавирус обнаружен у 11 сотрудников Секретной службы США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска