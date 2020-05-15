COVID-19 в Бурятии: повторное заражение или рецидив?

15.05.2020, 13:00, Новости дня

Можно ли повторно заразиться коронавирусной инфекцией? Вопрос до сих пор остается открытым. Сегодня бурятские врачи рассказали о том, что у выздоровевшей от COVID-19 женщины вновь получен положительный тест.

Как уточняет ГТРК "Бурятия", после первоначально поставленного диагноза болезнь развивалась у пациентки в легкой форме. После получения отрицательного теста на COVID-19 женщина была выписана из больницы. Но по прошествии 16 дней у нее снова возникли симптомы ОРВИ. Сделанный анализ показал наличие коронавируса.

Правда, пока медики не решаются однозначно утверждать, что это именно случай повторного заражения. Возможно, возобновление симптомов у пациентки является рецидивом инфекции. К сожалению, теперь болезнь сопровождается осложнениями. Сейчас женщина находится в инфекционной больнице и получает лечение от пневмонии, рассказали врачи.

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ГТРК "Бурятия"