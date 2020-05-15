“Роснефть” поставит нефть в Германию по нефтепроводу “Дружба”

15.05.2020, 13:00, Новости дня

"Роснефть" поставит 7,7 миллиона тонн нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба", следует из отчетности компании.

Контракт на поставку заключен с французской Total Oil Trading: 7,7 миллиона тонн нефти по трубопроводу "Дружба" с апреля 2020 года по март 2022 года.

Нефть компании поставляется в Германию в первом квартале и по контрактам с Shell и Eni в объеме 3,9 миллиона тонн.

"Роснефть" – крупнейшая по поставкам нефти и третья по объемам нефтепереработки в Германии с общим объемом переработки до 12,8 миллиона тонн нефти в год, согласно данным компании. Это свыше 12% нефтеперерабатывающих мощностей Германии. В Германии работает дочернее предприятие Rosneft Deutschland GmbH, управляющим переработкой нефти в своей доле на трех немецких заводах, в которых имеет долевое участие – в г. Шведт, в Карлсруэ и в Нойштадт-на-Дунае.