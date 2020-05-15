 

Украшения на 100 тыс. рублей похищены из горевшей квартиры в Москве

15.05.2020, 12:53, Новости дня

После пожара, произошедшего накануне в квартире дома на Фрунзенской набережной в центре Москвы, неизвестные украли золотые украшения на сумму 100 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Заявление о краже поступило в ОМВД по району Хамовники от 41-летней женщины, передает ТАСС. 

«Из квартиры после пожара по адресу: ул. Фрунзенская набережная, дом 32, похитили золотые украшения на сумму примерно 100 тыс. рублей. Проводится проверка», – отметили правоохранители.

В свою очередь в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве сообщили, что никаких официальных обращений от полиции в адрес пожарных не поступало. 

В экстренных службах отметили, что на месте пожара работали не только пожарные, но и представители других оперативных служб.

Пожар возник в восьмиэтажном жилом доме в четверг около 14.00. Загорелись личные вещи и мебель в квартире пятого этажа, огонь охватил балконы выше расположенных квартир. К 14.40 пожарным удалось ликвидировать огонь. Общая площадь пожара составила 80 кв.метров. 

Во время пожара погиб один человек. Здание расположено в соседнем квартале с Генштабом ВС России. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.



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