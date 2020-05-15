Юлия Высоцкая рассказала об охватывающих её из-за карантина страхе и панике

15.05.2020, 12:53, Разное

Юлия Высоцкая в настоящий момент, как и остальные жители России, пребывает в режиме самоизоляции. Знаменитость пояснил о страхе и панике из-за карантина, а также том, как она пытается бороться с этими чувствами.

Юлия Высоцкая вместе с мужем Андреем Кочналовским проживает в загородном доме. Звезда занимается съёмками собственного YouTube-шоу, и это отвлекает её от происходящего, тем не менее, полностью избавиться от гнетущих мыслей ей не удаётся. В эфире программы “Мне это нравится!” телеведущая пояснила поклонникам, что ей всё сложнее бороться с тревожными мыслями. Они с мужем стараются настраиваться на позитивную волну, но чувство неопределённости оказывает негативное влияние. Звезда призналась, думая о будущем, она лишается сна, и её не радуют никакие кулинарные эксперименты. Всё меньше ей доставляет удовольствия и работа. Не может отвлечься она и общением с друзьями при помощи мобильных приложений. Кроме того, новый образ жизни не идёт ей на пользу. Знаменитость отметила, за прошедший период её фигура начала меняться. Раньше для поддержания формы ей хватало упражнений, то теперь нужно прилагать больше усилий, поскольку в условиях самоизоляции трудно поддерживать необходимый ритм.



Справиться с этим Юлия Высоцкая пытается мечтами. Артистка примеряет наряды, в которых хотела бы выходить на улицу в мае, и следит, чтобы те хорошо сидели, не допуская набора лишних килограмм.