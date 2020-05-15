Футболист белорусского клуба «Ислочь» заявил о наличии в команде игроков с коронавирусом

15.05.2020, 12:48, Новости дня

Форвард белорусского футбольного клуба «Ислочь» Момо Янсане заявил, что в команде есть случаи заражения коронавирусом.

«Я хочу заявить, что несколько членов нашего клуба заболели коронавирусом, я желаю им крепкого здоровья. Я хочу, чтобы были приняты санитарные меры, в том числе карантин на несколько дней, прежде чем мы продолжили играть», – передает ТАСС сообщение Янсане.

Чемпионат Белоруссии является одним из немногих футбольных турниров в мире, который не был прерван из-за пандемии коронавируса. «Ислочь» занимает пятое место в турнирной таблице первенства страны, набрав 15 очков в восьми матчах, лидирует БАТЭ (16 очков).

Напомним, 8 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что белорусы через месяц забудут о коронавирусе.