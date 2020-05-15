 

Футболист белорусского клуба «Ислочь» заявил о наличии в команде игроков с коронавирусом

15.05.2020, 12:48, Новости дня

Форвард белорусского футбольного клуба «Ислочь» Момо Янсане заявил, что в команде есть случаи заражения коронавирусом.

«Я хочу заявить, что несколько членов нашего клуба заболели коронавирусом, я желаю им крепкого здоровья. Я хочу, чтобы были приняты санитарные меры, в том числе карантин на несколько дней, прежде чем мы продолжили играть», – передает ТАСС сообщение Янсане.

Чемпионат Белоруссии является одним из немногих футбольных турниров в мире, который не был прерван из-за пандемии коронавируса. «Ислочь» занимает пятое место в турнирной таблице первенства страны, набрав 15 очков в восьми матчах, лидирует БАТЭ (16 очков).

Напомним, 8 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что белорусы через месяц забудут о коронавирусе.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / Жители Италии, Испании и США рассказали о штрафах за нарушение карантина

11.05 / В Сочи разыскивают женщину с коронавирусом, сбежавшую из больницы

22.04 / В США у кошек выявлены первые случаи заражения коронавирусом

27.03 / Банк Канады сократил процентные ставки до 0,25%

24.04 / Правительство Абхазии ушло в отставку

12.05 / Организаторы «Бессмертного полка онлайн» передадут СК данные о кибератаках

16.04 / Дефицит общения из-за самоизоляции подхлестнул рост популярности виртуального флирта

09.04 / Количество заболевших коронавирусом в США превысило 400 тыс., умерло 13 тыс. человек

02.04 / Мнения: Коронавирус разрушил идеологию ЛГБТ

30.04 / В РФ зарегистрирован рост числа пожаров на фоне самоизоляции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска