 

Денежные переводы из РФ в Грузию сократились более чем на 60%

15.05.2020, 12:48, Новости дня

В апреле 2020 года объем денежных переводов из РФ в Грузию составил 13,12 млн долларов, что на 61,81% ниже показателя апреля 2019 года, сообщил нацбанк Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

При этом РФ на втором месте среди стран, откуда более всего перечисляют деньги в Грузию, на первом же Италия – 13,36 млн долларов (снижение на 27,54% по сравнению с апрелем прошлого года).

Всего из-за рубежа в Грузию в апреле поступило переводов на 79,1 млн долларов, это на 42,3% меньше, чем в апреле 2019-го.

В первую пятерку стран, из которых Грузия больше всего получает переводов, входят также Греция, США и Израиль.



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