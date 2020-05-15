Daisies: беременная Кэти Перри появилась обнаженной в новом клипе

15.05.2020, 12:36, Разное

Глобальная пандемия – не повод прекратить радоваться каждому дню и продолжать творить. Особенно это касается Кэти Перри, которая на карантине и в новом для нее статусе будущей матери (о беременности звезда сообщила в начале марта) успевает общаться с подписчиками, выступать на online-концертах и готовить выпуск нового альбома, поэтапно запуская в сеть свои новые синглы и клипы. Очередная такая композиция Daisies (“Маргаритки”) вчера получила свой официальный клип, который был снят уже после введения в США запретов, связанных с вирусом COVID-19. В ролике, снятом как домашнее видео, Кейт появляется в обычном белом сарафане с накидкой, а после и вовсе без него.

Кадр из клипа Daisies

Надо отдать певице должное – большая часть кадров “Маргариток” снята на большом расстоянии от Перри – то есть, согласно рекомендациям соблюдать дистанцию полтора-два метра. Да и в лесу и холмах, где проходили съемки ролика, вряд ли можно было встретить большое количество людей. Что же касается обнаженных кадров – певица и раньше не стеснялась демонстрировать свою фигуру на фото и о своей беременности в предыдущем клипе Never Worn White объявила именно так: появившись в кадре в профиль и с округлившимся животом. Возможно, в следующем видео, ближе к рождению малышки (а Кэти и ее возлюбленный Орландо Блум ожидают рождения девочки), она вновь задокументирует свое положение.

Кэти в клипе Never Worn White

Поклонники Перри остались в восторге от нового видео певицы, которая сопроводила эту премьеру небольшим комментарием:

Надеюсь, эта песня станет саундтреком к вашим мечтам – особенно тех, о которых вы позабыли и которые никогда не поздно вспомнить.

Также Кэти анонсировала выход своего пятого студийного альбома, который состоится 14 августа вопреки всем глобальным карантинам. Символично, что летом же на свет появится и дочка Кэти:

У меня много наработок, и я уже думала, ждать мне следующего года или нет. И решила: одно я знаю точно – этим летом я стану матерью, вся моя жизнь изменится, я буду испытывать новые эмоции и точно напишу новые слова для уже совсем другой пластинки. А лето – летом люди всегда хотят музыки, они хотят танцевать и слушать что-то жизнеутверждающее. И мне приятно, когда меня ассоциируют именно с такими духоподъемными мелодиями,

– объяснила Кэти свое решение не откладывать выпуск пластинки надолго.