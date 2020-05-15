Росатом стерилизовал более 20 млн масок

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15.05.2020, 12:30, Новости дня

Предприятия Росатома простерилизовали более 20 млн масок и около 300 тыс. медицинских транспортных систем, применяемых для тестирования на наличие коронавируса, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Проект по стерилизации масок на базе АО «Стерион» стартовал 22 марта, транспортных систем – 2 апреля, говорится в сообщении на сайте Росатома.

К работе по стерилизации кроме АО «Стерион» подключились АО «НИФХИ им. Карпова» и АО «НИИТФА». Эти предприятия входят в контур управления АО «Русатом Хэлскеа» – интегратора Росатома в области радиационных технологий в медицине и промышленности.

По словам генерального директора АО «Русатом Хэлскеа» Александра Шибанова, все задействованные в проекте по стерилизации предприятия могут значительно увеличить производительность при условии роста объемов направляемой в центры продукции.

«Нами также было принято решение включиться в работу по производству средств индивидуальной защиты (СИЗ). В июле на площадках АО «НИФХИ им. Карпова» и АО «НИИТФА» будет организовано производство медицинских масок и бахил», – добавил он.

Напомним, в апреле Росатом также приступил к 3D-печати клапанов для аппаратов искусственной вентиляции легких.

АО «Русатом Хэлскеа» входит в структуру Росатома и осуществляет деятельность в области развития и производства оборудования и радионуклидной продукции для нужд ядерной и радиологической медицины, а также производства промышленного оборудования и решений по стерилизации и обработке различной продукции с помощью ионизирующего излучения на базе электронно- и гамма-лучевых установок.



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