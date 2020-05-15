На Украине оценили перспективы наказания Порошенко за Керченский инцидент

15.05.2020, 12:30, Новости дня

«На конец мая у Порошенко запланированы протесты. Если его сторонники перейдут черту, то расследованиям против него дадут ход», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Золотарев, комментируя заключение экспертов украинского минюста о том, что инцидент в Керченском проливе произошел по вине экс-президента страны Петра Порошенко.

«Керченский инцидент был авантюрой с самого начала. Очевидно, что Порошенко нужен был casus belli, возможно даже гибель украинских моряков, чтобы получить железобетонный повод для введения на Украине военного положения и переноса выборов», – напомнил украинский политолог Андрей Золотарев.

«Что касается экспертного заключения, то оно является угрозой для экс-президента. Однако Порошенко в роли оппозиционера с антирейтингом в 60% является оптимальным спарринг-партнером для Зеленского. Но если политическая конъюнктура изменится, то экспертное заключение минюста может быть вытащено из ящика президентского стола», – спрогнозировал эксперт.

«Например, Порошенко сейчас собирает на 24 мая массовые акции протеста. Ему это необходимо для мобилизации собственного электората. Если его сторонники перейдут черту, и процесс перерастет творческий замысел режиссера – это может стать «черным лебедем» для Петра Алексеевича. И тогда расследованиям против него дадут ход. Но пока я не вижу политической воли у Зеленского наказать Порошенко за содеянное», – заключил Золотарев.

Ранее Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз при минюсте Украины заявил, что инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018 года произошел по вине украинского руководства.

Эксперты указали, что решение направить украинские корабли через Керченский пролив не учитывало «меры безопасного использования войск». ВМС отправили корабли, не получив «директивы, приказа, боевого распоряжения от высшего штаба». Отмечается и нарушение порядка исполнения документов боевого управления.

Петр Порошенко, который тогда возглавлял страну, на совещании СНБО Украины отдал устное указание отправить корабли, которое военное руководство восприняло как приказ. При этом не учитывались вероятные ответные действия России.

Кроме того, подчеркивается, что из-за массового перебазирования кораблей в Азовское море была ослаблена обороноспособность Украины в Черноморской акватории, из-за чего «любое иностранное государство, имевшее территориальные претензии к Украине, могло получить преимущества в наступательных действиях».

Напомним, три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года в ходе провокации нарушили границу РФ и были задержаны. Президент Владимир Путин объяснил эту провокацию низким рейтингом Порошенко перед выборами. 7 сентября 2019 года моряков передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц.

Украина в 2018 году взяла курс на наращивание сил в Азовском море. Помимо создания базы военно-морских сил в этом районе была сосредоточена авиация, сухопутные силы и подразделения пограничников.