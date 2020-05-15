 

В российских пельменях обнаружили сальмонеллу и кишечную палочку

15.05.2020, 12:30, Разное

Специалисты Роскачества исследовали пельмени отечественного производства на наличие опасных патогенов. В продукции семи отечественных марок, взятых на анализ, выявили сальмонеллу, а также кишечную палочку.
В минувшем году эксперты ведомства тоже брали на анализ пельмени семи брендов, но некачественным оказался лишь один продукт. При последнем лабораторном исследовании опасные микроорганизмы обнаружены во всех образцах, это при том, что некоторые из марок считаются премиальными. Для достоверности результатов Роскачество направило продукцию данных фирм на дополнительный анализ. В ведомстве предупредили, если наличие сальмонеллы и кишечной палочки в пельменях подтвердится, будет решаться вопрос о взысканиях для нарушителей. Пока комментарии от данных производителей не поступали.

Всего специалисты ведомства проверили образцы пельменей, выпускаемые 48 торговыми марками. Несколько производителей допустили использование соевого белка, а остальные работают исключительно с натуральными говядиной и свининой. В одном из продуктов выявили хрящи.



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