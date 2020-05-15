Скандалы: Украинская теща американского сенатора

15.05.2020, 12:25, Разное

За чей счет жена экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова Жанна Буллок живет в Манхэттене

В августе прошлого года в Басманном райсуде Москвы начался процесс над экстрадированным из Франции бывшим первым вице-премьером — министром финансов Московской области Алексеем Кузнецовым. Под судом оказались и пятеро из его окружения. Часть похищенных ими средств удалось вернуть, но значительно большие суммы ушли из России. Похоже, ими со смаком распоряжается бывшая жена Алексея Кузнецова Жанна Булах (Буллок).

Из Подмосковья

56-летний экс-министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов обвинялся в совершении десяти преступлений — мошенничество в особо крупном размере, легализация денежных средств, присвоение или растрата и т.д. Эти деяния были совершены в период с 2005 по 2008 годы. По версии следствия, господин Кузнецов входил в состав организованной преступной группы совместно с другими должностными лицами правительства области и коммерсантами. За это время он похитил у предприятий ЖКХ права требования задолженности к муниципальным образованиям, а также денежные средства областных организаций на общую сумму свыше 11 млрд руб, а кроме того, совершил растрату еще 2 млрд руб.

В декабре суд приговорил Алексея Кузнецова к 14 годам тюрьмы за хищение 14 млрд руб, и удовлетворил гражданские иски почти на ту же сумму. По этому же делу осуждены еще пять человек, бывший заместитель министра Валерий Носов фактически за те же преступления получил почти 16 лет. Судом арестовано имущество Алексея Кузнецова, которое предполагалось реализовать, чтобы вырученные средства направить на возмещение ущерба.

Картины маслом

В России у Алексея Кузнецова арестованы восемь земельных участков, две квартиры и несколько автомобилей. Кроме того, в 2014 году в Санкт-Петербурге нашли ангар, в котором хранились 82 предмета антикварной мебели, 113 картин известных художников, две старинные иконы и 13 ящиков с редкими изданиями книг. По версии следствия, все это культурное наследие стоимостью в 4 млрд руб предназначалось для переправки в США.

В 2017 году во Франции, где скрывался экс-чиновник, арестовали его имущество на €120 млн, в том числе квартиру в Париже, виллу в Сен-Тропе и два отеля в Куршевеле. По нынешнему курсу это примерно 8,5 млрд руб.

Однако деньги, полученные за арестованное зарубежное имущество, вряд ли попадут в Россию. Потому что все эти виллы и отели на самом деле принадлежат не экс-министру Кузнецову, а его бывшей супруге Жанне Булах, позднее изменившей фамилию на Буллок.

В январе 2018 года Жанна Булах была осуждена в России заочно на 11 лет. Суд установил: в составе организованной группы под руководством Алексея Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова дама причастна к приобретению путем обмана и злоупотребления доверием у муниципальных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, права на чужое имущество в виде права требования задолженности.

Кроме того, злоумышленники совершили хищение денежных средств в результате сделки купли-продажи принадлежащих ОАО «Мособлтрастинвест» акций общества «Росвеб» и принадлежащих ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» денежных средств, полученных от реализации третьей серии облигаций ОАО «Московское областное ипотечное агентство».

Ущерб, причиненный в результате противоправных действий этой группы, суд оценил в 11,8 млрд руб. Похищенные денежные средства были выведены на расчетные счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных на Кипре.

Кроме того, в России была пресечена попытка Жанны Булах вывезти в Финляндию 1 357 раритетных предмета, в том числе книги, картины, монеты, доспехи и прочее. На это имущество был наложен арест, часть его реализована для удовлетворения гражданских исков.

Тогда же СКР констатировал: Булах находится на территории США и не может быть экстрадирована в связи с отсутствием договора о выдаче между США и Российской Федерацией

Из грязи…

Жанна Булах (урожденная Самуйлик) выросла в маленьком белорусском городке. В 1990-е она, бросив первого мужа-офицера и маленькую дочь, отправилась в Америку. Пройдя через бедность и невзгоды, устроилась переводчицей в адвокатское бюро Эммануила Зельцера — еврейского эмигранта из Молдавии, который представлял интересы Инкомбанка в США.

Там она познакомилась с преуспевающим вице-президентом Инкомбанка Алексеем Кузнецовым. Через какое-то время они поженились, Жанна ради него бросила второго (американского) мужа, родила вторую дочь. Пресса писала, что ее фирма Avalon Capinal и Tetra Finance из Лихтенштейна, руководимая Кузнецовым, стали оффшорами, куда через Инкомбанк выводились деньги из России.

Родные просторы

В 2000 году пара вернулась в Россию, где Алексей Кузнецов получил портфель министра финансов Московской области при губернаторе Борисе Громове. Для этого случая у Булах была припасена американская заготовка ─ компания «РИГрупп», зарегистрированная в штате Делавэр. Жена чиновника приступила к реализации девелоперских проектов в Подмосковье, компания строила всё, что приносило деньги: от супермаркетов до жилых комплексов. «Дочки» RIGroup расползлись из Подмосковья по всей Европе. Кузнецов предоставил ей доступ к деньгам областного бюджета. Жанна Михайловна американизировала фамилию и превратилась в Буллок (Janna Bullock).

В России проявился ее интерес к искусству — в культурном центре «Винзавод» ее компания RIGroup купила галерею, где Жанна лично проводила выставки и перформансы.

В последние дни пребывания Кузнецова на должности в подмосковной усадьбе Архангельское с размахом отыграли свадьбу Зои — старшей дочери Буллок — с американским сенатором Тоусоном Реммелем. Эта вечеринка до сих пор считается одной из самых дорогих свадеб на постсоветском пространстве.

Семейные обстоятельства

В 2008 году Алексей Кузнецов спешно уволился «по семейным обстоятельствам», и супруги сбежали из России, сначала – во Францию. Оказалось, что RIGroup обанкротилась, а миллиард долларов куда-то исчез.

Теперь Кузнецов сидит, а Буллок процветает в Нью-Йорке, открыто ведёт светский образ жизни, не обращая внимания на уголовное преследование в России. Она часто появляется на публике вместе с пиарщиком Кори Хеем, и давно нигде не упоминает имени мужа. Хей бывает в России, где, вероятно, выполняет деликатные поручения Буллок, вкладывая её деньги в лучшие мировые произведения искусства.

Заочно осуждённая в России Жанна Буллок входит в пятёрку крупнейших застройщиков, работающих в самом престижном районе Манхэттена. Сама Буллок проживает в Нью-Йорке в роскошных апартаментах на Восточной 87-й улице.

СМИ предполагают, что весь этот манхэттенский девелопмент и коллекция произведений искусства — это могут быть миллиарды украденных её мужем бюджетных денег.

Сестре Кузнецова повезло меньше. Вот новость последних дней: «Имущество сестры экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова Елены Кузнецовой — жилой дом площадью 278 кв.м, земельный участок в 0,1 га и баня, расположенные в Павловской Слободе городского округа Истра выставлено на торги». Сама она была осуждена за мошенничество на 7 лет.

Ранее Минимущества Московской области заявляло, что в региональный бюджет удалось вернуть около 10 млрд рублей по делам, связанным с хищением средств Кузнецовым и его окружением…

Тамара Лапшинская