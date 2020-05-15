Политолог Перенджиев указал на заказной характер антироссийского доклада Amnesty International по Сирии

15.05.2020, 12:17, Разное

Недавно организация Amnesty International опубликовала доклад по Сирии, в котором указываются случаи совместных бомбардировок больниц и школ Россией и правительственных войск САР. Александр Перенджиев указал на заказной характер доклада, отметив, что представленные фейковые сообщения не имеют доказательств.

Александр Перенджиев, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета организации “Офицеры России”, высказался об опубликованном 11 мая докладе Amnesty International по Сирии. Эксперт убеждён, текст, напечатанный на 40 страницах, создавался с определённой целью. В нём приводятся случаи нанесения бомбовых ударов по медицинским объектам и образовательным учреждениям, но эксперт убеждён, речь идёт об информационном вбросе, поскольку в публикации исследователи не привели никаких доказательств своих слов, и в основе отчёта лежат размытые аргументы и непроверенные факты. Отечественный политолог отметил, часть данных предоставили сотрудники организации “Белые каски”, имеющие репутацию провокаторов. Другую же информацию докладчики получили, не посещая лично Сирию и общаясь с местными жителями лишь по телефону. Помимо этого, в тексте не сообщаются имена экспертов, делающих выводы. Он подчеркнул, после ознакомления с тестом, у него сложилось мнение, что тот составлялся для людей, неспособных мыслить.

Высказался Александр Перенджиев и о том, кто мог быть заказчиков фейкового доклада. По его словам, дезинформация могла появиться из-за турецкой стороны. Страна уже неоднократно так поступала, преследуя собственные политические цели. Именно сейчас Анкара пытается закрепиться в Большом Идлибе, для чего и мог потребоваться вброс, пишет “Слово и Дело”.