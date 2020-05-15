Правительство выделило 900 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

15.05.2020, 12:16, Новости дня

И.о. главы российского правительства Андрей Белоусов подписал распоряжение о выделении министерству иностранных дел 900 млн рублей на оказание помощи россиянам, находящимся за рубежом.

«Выделить МИД РФ из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 900 млн рублей на оказание социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территориях иностранных государств и не имеющим возможности вернуться в РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, имея в виду обеспечение оказания помощи указанным гражданам до момента их возвращения в РФ», – говорится в документе на официальном портале правовой информации.

В конце апреля сообщалось, что российское правительство выделит дополнительные средства на поддержку россиян, которые не могут вернуться из-за границы на фоне ситуации с коронавирусом.