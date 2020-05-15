Мнение: На спад

15.05.2020, 12:15, Разное

Ну что – “эпидемию”, судя по всему, действительно решили по-быстрому сворачивать. Сегодня уже количество “положительных тестов” аж меньше 10 тыс.! Да и правильно, давно пора. Такое решение Кремля можно только приветствовать.

Одно плохо – само сворачивание тоже будут проводить “медленно и печально”. Нет чтобы разом отменить к чертовой матери все ограничения, восстановить массовые мероприятия, возобновить футбол, открыть бары и книжные магазины! Нет, будет вплоть до абсурда – как сейчас, скажем, по телевизору: какой канал ни включи, везде в верхнем углу несмываемая надпись-призыв – “Сидим дома”. Вопрос – как “сидим дома”, если в стране уже неделю идут обычные рабочие дни, а никакая “эпидемия” так никем и не была официально объявлена – почему-то телевизионщикам в голову не приходит.

Хотя, если вдуматься – это ведь прямой призыв к саботажу. На государственных (!) телеканалах, что особенно пикантно. “Граждане, сидите дома, бастуйте, разоряйте свои предприятия и их хозяев, да здравствует социалистическая революция!” – так, видимо, следует это понимать. Ленин вылез все-таки тайком из Мавзолея и захватил Останкино.

Вчера впервые – из любопытства – решил попробовать 5 минут походить в маске… и наконец понял, почему никто к ним в комплекте очки не носит. Оказалось все проще некуда: очки мигом запотевают! То бишь к маске нужны очки специальные, типа подводных – иначе никак.

Но народ, я смотрю, понемногу втягивается в эти садо-мазо игры с государством – на улице людей в масках и даже в перчатках (!) все больше. Не удивлюсь, если аккурат к “концу эпидемии” люди настолько привыкнут в них и освоятся, что снимать уже не захотят. Как с курением – говорят, что противны только первые затяжки (сам никогда не курил, так что не знаю).

Я бы только предложил инициативу Собянина еще расширить и углубить: в связи с параллельно идущей и несправедливо забытой “эпидемией СПИДа” (даже фильм Дудя канул в Лету, ай-яй-яй!) – обязать граждан наряду с резиновыми перчатками также постоянно носить и презервативы. Надетыми, естественно. Во избежание, такскеть.

Чтобы уж победить все эпидемии разом.