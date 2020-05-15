Личное: Знакомьтесь — Таня. Она алкоголик

15.05.2020, 12:10, Разное

Как все нормальные люди, я считаю алкоголизм — большим злом. К сожалению, понятие алкоголизма для большинства слишком расплывчато, и когда человек сам начинает прикладываться к бутылке, он так до конца и не считает себя алкоголиком.

Знакомьтесь, это — Таня Терёшина. То ли певица, то ли не пойми что:



Фото: Соцсети

Все фотографии — и выше, и те, что будут ниже, опубликованы Таней в Эскортограме буквально за последние пару недель.

Таня бухает с друзьями. Таня сидит в своей кухне с бокалом. Беленькое сменяется красненьким, в её глазах всё выглядит так романтично! На полу блестит бюджетная плитка Керама Марацци, а в глазах Тани — такой же дешёвенький пьяный блеск:



Фото: Соцсети

А вот Таня празднует Пасху. Рядом — то ли домработница, то ли няня, то ли Танина мама и тоже — с бокалом. Вокруг — дети Тани, для них пьяненькая мама со стаканом — привычное зрелище!



Фото: Соцсети

Ну, а чего? Светлый ведь праздник — вон и яички лежат!

На самоизоляции многие пустые люди не знают, чем бы себя наполнить. Муж не наполняет, не запузяривает, так почему бы не залиться винишком?

Вечерний бокальчик красненького постепенно смещается сначала ближе к обеду, а потом и к утру — чего зря время терять?

Именно так и становятся алкоголиками. Вечером — красненькое. Днём — беленькое. И так каждый день — было б желание, повод найдётся!

Сама Таня, я уверена, алкоголичкой себя не считает. Прочитав этот пост она начнёт верещать, что пьёт умеренно.

Умеренно? Ну, если 10 фотографий в разные дни, опубликованные в соцсетях за две недели, это — умеренность, тогда что такое излишество, Тань?

Пример Тани — всем тем, кто не считает себя алкоголиком. Вы тоже на изоляции, уверена, прикладываетесь к винишку, но не считаете это злом.

Бокал вина вечерком под киношку? Почему бы и нет, ведь правда? Вот только беда — это уже алкоголизм, а не романтика.

И я не говорю уже про детей, которые смотрят, как мама бухает. Всё, что делают родители, становится нормой и для детей. До определённого возраста дети считают, что родители непогрешимы, и раз мама с винишком — значит, в их глазах, это норма жизни, которую и они в будущем переймут.

Таня, конечно, может теперь вопить, что я её назвала алкоголичкой, но отрицание проблемы — типичный её симптом.

Вы тоже можете сейчас разораться, что ограничиваетесь одним бокалом, не видите в этом особой беды, но по факту, по научной классификации, даже выпивка раз в неделю считается пьянством.

Учёные говорят, что алкоголь в малых дозах, но потребляемый регулярно, вызывает привыкание. Значительно безопаснее даже выпить раз в месяц сильно, чем каждый день понемногу.

Вот Таня Терёшина — каждый день с бокалом. И морда её — посмотрите внимательно! — уже представляет собой типичный хабитус спившегося вконец человека.

Как часто вы выпиваете? Прикладываетесь к винишку? Считаете себя непьющими?