В России официальный магазин Huawei начал распродажу и объявил о выгодной акции

15.05.2020, 12:09, Разное

Компания Huawei объявила о начале распродажи в России. Официальный магазин начал выгодно для клиентов реализовывать популярную продукцию, а также пояснил об акции, позволяющей приобрести некоторые товары за 1 рубль.

Официальный магазин Huawei 14 мая приступил к реализации весенней распродажи. Спецпредложения будут доступны покупателям до 26 числа. В этот период разная техника станет существенно доступнее. Самой большой скидкой обзавёлся смартфон Mate 30 Pro. Приобрести его можно временно на 16 тысяч рублей дешевле. За версию P30 Pro теперь просят на 15 тысяч меньше. Остальные представители данной линейки подешевели на 8 тысяч, а серия P40 – на 7 тысяч рублей.

Доступнее стали и ноутбуки, например, модель MateBook D 14 с новым процессором AMD R7 или от Intel упала в цене на 5 тысяч, и при этом в подарок можно получить компьютерную мышь или рюкзак. Ещё более выгодным предложением окажется MateBook 13. Он подешевел не только на 12 тысяч, но и расширен перечень подарков. К уже указанным добавили беспроводные наушники Sport Headphones Lite, портативный динамик Mini Speaker и весы Smart Scale. К планшету MatePad Pro в Huawei предлагают фирменный стилус M-pencil и скидку в 5 тысяч рублей.

Кроме того, некоторые гаджеты можно приобрести всего за 1 рубль. Для этого нужно принять участие в акционном розыгрыше “Колесо удачи”. За минимальную стоимость можно получить беспроводные наушники Freebuds lite и “умные” часы Huawei Watch GT. Также в качестве приза разыгрывается дополнительная скидка на продукцию в размере 40%.