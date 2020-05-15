Стало известно об утечке данных российских автовладельцев

15.05.2020, 12:08, Новости дня

Персональные данные российских автовладельцев оказались в открытом доступе на одном из форумов даркнета, сообщают СМИ.

Распространители базы утверждают, что в ней хранится 129 млн лидов и 83 файла, полученных из реестра ГИБДД, передает газета «Ведомости» со ссылкой на основателя и технического директора DeviceLock Ашота Оганесяна.

База данных содержит в основном дату первичной и последней регистрации, место регистрации, марку и модель автомобиля. Также в ней собрана информация о первичной регистрации транспортных средств, начиная с 1990-х годов.

По информации издания, продавцы предлагают отдельную плату за персональные данные автовладельцев (ФИО, номер паспорта, адрес и другие). За такие сведение необходимо заплатить 0,3 биткойна (около 2 тыс. 800 долларов). За эксклюзивное использование базы просят 1,5 биткойна или около 14 тыс. долларов.

По словам технического директора компании «Системы информационной безопасности» Михаила Фирсова, персональные данные юридических и физических лиц пользуются большим спросом, поскольку благодаря информации можно проводить незаконные финансовые операции, подделывать юридические документы и оформлять сделки.

Фирсов уточнил, что за последние два месяца количество сервисов в дакнете с такой незаконной информацией увеличилось с 75 до 121.

Ранее СМИ сообщили, что неизвестные в Сети предлагают купить за 70 тыс. рублей данные более 9 млн клиентов курьерской службы СДЭК.