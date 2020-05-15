НАСА перенесло начало программы освоения Луны

15.05.2020, 12:08, Новости дня

Реализация первого этапа американской программы Artemis по освоению Луны будет перенесено на конец 2021 года в связи с задержками, возникшими при создании ракеты-носителя SLS из-за распространения коронавируса, сообщил помощник заместителя директора НАСА Том Уитмайер.

«Мы полагаем, что реализация миссии Artemis 1 начнется ближе к концу следующего года», – передает ТАСС слова Уитмайера, слова которого приводит интернет-портал «Спейс-ньюс». По его словам, более точные сроки ведомство сможет назвать на следующей неделе.

Задержка вызвана тем, что в конце марта НАСА приостановило работу над SLS и Orion в Космическом центре им. Джона Стенниса в штате Миссисипи и центре сборки «Мишуд» в штате Луизиана из-за распространения коронавируса. Центр возобновил деятельность лишь на текущей неделе, а завод в Луизиане по-прежнему закрыт. В связи с этим огневые испытания ракетного двигателя пройдут только в середине осени, а не в августе, как планировалось ранее, указал Уитмайер.

Ранее глава НАСА Джеймс Брайденстайн заявлял, что в программе освоения Луны и Марса существует политический риск, в отсутствие которого американцы были бы на спутнике Земли прямо сейчас.

В конце мая глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что пилотируемый полет к Луне и высадку на ней первых россиян планируется осуществить в 2030 году. В госкорпорации подчеркнули, что космонавты, которые отправятся на Луну, должны будут стать автономнее и принимать решения без помощи центров управления на Земле.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, сможет ли Россия составить конкуренцию в лунной программе Китаю и США.