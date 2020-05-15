 

Россия обжаловала решение суда Гааги по выплате экс-акционерам ЮКОСа

15.05.2020, 12:08, Новости дня

Россия направила жалобу на решение суда Гааги о взыскании 57 млрд долларов в пользу бывших акционеров ЮКОСа, информирует пресс-служба министерства юстиции.

«Российская Федерация подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения Апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшей НК «ЮКОС», обязывающего Россию выплатить 57 млрд долларов США в качестве возмещения якобы нанесенного им ущерба», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В феврале Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Минюст РФ заявил, что в порядке кассации оспорит вердикт в Верховном суде Нидерландов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как акционеры ЮКОСа снова хотят заработать на России.



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