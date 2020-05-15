Мнение: Мрамор как сало

15.05.2020, 12:06, Разное

Посмотрите, как удивительный советский скульптор-камнерез. Наследник, как бы заезженно это не звучало, традиций Фаберже.

Василий Коноваленко (1929-1989) очень интересен и как мастер, и как персонаж. Вот его био в википедии подробное, а я так коротенько. Родился в Запорожье, вырос на Донбассе, но по шахтерской линии не попал, а стал работать в театре в бутафорском цехе. Был призван в армию в 1950, отслужил, вернулся работать в Донецкий театр.

И не думал, что его работы будут выставлять в Музеях Кремля…

Тяга к прекрасному привела Коноваленко в Ленинград, там он попадает на работу художником-декоратором в театр им. Кирова (Мариинский театр). Один из спектаклей – по "Каменному цветку" Бажова, и, работая над его оформлением, бутафор открывает для себя камнерезное искусство (не юным уже человеком).

"Ликбез". Жемчуг природный, яшма, змеевик, нефрит, халцедон, сердолик, порфирит, кахолонг, кварц, обсидиан, чароит, родусит, офиокальцит, оникс, гранит, скарн, окаменелое дерево, кремень, пурпурин, недрагоценный металл; резьба по камню, флорентийская мозаика, волочение, монтировка.

Гохран России, Москва.



Карьера в театре идет хорошо, он уже художник-постановщик некоторых спектаклей. Параллельно занимается, для души, резьбой по полудрагоценным камням. Впрочем, не только "для души". Помните персонаж Караченцева, юного восторженного поддельщика Фаберже из "Следствие ведут знатоки", серия "Подпасок с огурцом"?

"Бегемот". Нью-Йорк, 1987 г. / Hippo. New York, 1987

Малахит, бриллианты, рубин, кахолонг, белореченский кварцит, цитрин, золото, серебро.

Частное собрание, США.



Так вот, по одной версии, прототипом персонажа был Михаил Монастырский (офигенный тоже персонаж, но совсем в другом жанре). Однако его осуждение за Фаберже вроде не подходит по датам, поздновато. А вот по другой версии, прототипом был именно Коноваленко.

"Чаевник". Ленинград, 1971 г. / Tea Drinker. Leningrad, 1971

Нефрит, яшма, агат, обсидиан, шокшинский кварцит, белореченский кварцит, жемчуг, окаменелое дерево, золото, серебро.

Музей «Самоцветы», Москва.





Коноваленко правда, в отличие от Монастырского позже, не посадили. Дело, с которым он был связан, вскрылось в 1969 году, тогда за "фаберже" его шурину Науму Николаевскому дали 8 лет, а главе артели Эдуарду Зингеру дали 4 года.

Коноваленко же, видимо, был "руками", а не "мозгом", и его в каком-то виде пожалели наши власти.

"Воин". Ленинград, 1961 г. / Warrior. Leningrad, 1961

Бирюза, нефрит, кахолонг, белореченский кварцит, шокшинский кварцит, агат, кремень, халцедон, лазурит, яшма, алмаз, золото, серебро.

Музей «Самоцветы», Москва.





Я в этой истории 1969 года не копалась, подробностей не знаю. Но очевидно, подводные течения, влиявшие на судьбу Коноваленко, были сильные, потому что уже в 1973 году выставка его статуэток состоялась в самом Русском музее.

"На мормышку". Ленинград, 1967. Агат, нефрит, обсидиан, лазурит, флюо рит, льдистый кварц, окаменелое дере во, гематит, кварцевые щетки, кремень рисунчатый, лабрадорит, кахолонг, бело реченский кварцит, яшма, диабаз, золо то, серебро. Музей «Самоцветы», Москва



Вещи его закупает Гохран, дают ему всяческие медали, перевозят его в Москву и дают хорошую работу. Дальше мелькает информация о каком-то новом "необоснованном уголовном преследовании" Коноваленко со стороны партийного босса, которому он не угодил. И в 1981 году "художник был вынужден эмигрировать в Америку".

"Скорбящая мать". Ленинград, 1974 г. / Bereaved Mother. Leningrad, 1974

Гагат, эпидотовая щетка, лабрадоритовое габбро, яшма, белореченский кварцит; резьба по камню, гравировка, монтировка.

Мне нравится, как это звучит: и в 1981 году "художник был вынужден эмигрировать в Америку"… Как будто он взял так, подпоясался и эмигрировал… В общем, история, вызвающая любопытство ко скрытым подробностям.

"Бабушка и дедушка". Ленинград, 1963 г. / Grandma and Grandpa. Leningrad, 1963

Лазурит, яшма, кремень, лабрадорит, нефрит, кахолонг, окаменелое дерево, белореченский кварцит, агат, жемчуг, гранит, пурпурин, серебро, медь.

Музей «Самоцветы», Москва.



В Штатах дела вроде ничего пошли, но прожил он там всего восемь лет и умер от инсульта в 1989 году.

В 2011 году выставка прошла в Музеях Кремля. Фирма «Vasily Konovalenko Art Inc.» до сих пор существует и создает работы ювелирного искусства.

"Добро пожаловать". Ленинград, 1959 г. / Welcome! Leningrad, 1959

Тигровый глаз, окаменелое дерево, кахолонг, нефрит, лазурит, шайтанский переливт, яшма, белореченский кварцит, обсидиан, агат, джеспилит, кремень, халцедон, аметистовидный кварц, перидотит,синтетические корунды, золотосодержащий сплав, серебросодержащий сплав, дерево

Музей «Самоцветы», Москва.



"Запорожец". Москва, 1979 г. / Cossack. Detail. Moscow, 1979

Обсидиан, белореченский кварцит, беломорит, яшма, родусит, сердолик, берилл, мрамор, малахит.

Музей «Самоцветы», Москва.





Бражники. Ленинград, 1965 г. / Brazhniki. Leningrad, 1965

Сапфиры, жемчуг, нефрит, яшма, халцедон, сердолик, лазурит, кремень, агат, кварц, белореченский кварцит, кахолонг, окаменелое дерево, обсидиан, пурпурин, золото, серебро, недрагоценный металл.

Гохран России, Москва.



Данилушка Ленинград, 1959 г. / Danila. Leningrad, 1959

Кремень, белореченский кварцит, берилл, кахолонг, жемчуг, агат, яшма, малахит, мрамор, золото, серебро

Музей «Самоцветы», Москва.



На прогулке. Нью Йорк, 1982 г. Яшма, варисцит, нундерит, белоречен ский кварцит, оникс, сердолик, тигровый глаз, окаменелое дерево, лазурит, агат, халькопирит, авантюрин (стекло), сапфиры, опал, золото, стекло, серебро.

Музей природы и науки Денвера



Знойный полдень. Ленинград, 1973

Мрамор, малахит, агат, гидрогроссуля рит, белореченский кварцит, лазурит,

жемчуг, окаменелое дерево, гранат, гор ный хрусталь, кахолонг, янтарь, халько

пирит, золото, серебро.

Музей «Самоцветы», Москва

Странник (старовер). Кахолонг, яшма, бирюза, аметист, тигровый глаз, гелиотроп, белореченский кварцит, рутиловый кварц, агат, карнелиан, сапфиры, рубин, медная и свинцовая руда, золото, серебро; резьба по камню, волочение, монтировка, золочение. Музей природы и науки Денвера.



Земфира. Ленинград, 1973 г.

Золото, бирюза, жемчуг, перламутр, мраморный оникс, аметист, яшма, белореченский кварцит, кварц морион, агат; резьба по камню, шлифовка, полировка, волочение, монтировка.

Музей «Самоцветы», Москва.



Дедушка, груздь!

Беломорит, кахолонг, мрамор, малахит, яшма, кварцит, обсидиан, белореченский кварцит, пирротин, халькопирит, жемчуг, нефрит, жадеит, кремень, халцедон, чароит, мраморный оникс, диабаз, серебро; резьба по камню, шлифовка, полировка, мозаика, волочение, прокат, выпиловка, монтировка.

Музей «Самоцветы», Москва.



На рыбалку. Ленинград, 1956 г.

Обсидиан, белореченский кварцит, дымчатый кварц, джеспилит (краснополосчатый кварцит), кремень, халцедон, яшма, агат, кахолонг, нефрит, шунгит, окаменелое дерево, коралл, сапфиры, жемчуг, золото, серебряный сплав; резьба по камню, чеканка, волочение, монтировка.

Музей «Самоцветы», Москва.



Разлука, ты, разлука. Ленинград, 1967 г. / Organ Grinder. Detail. Leningrad, 1967

Агат, нефрит, кахолонг, яшма, обсидиан, белореченский кварцит, синтетическая шпинель, синтетический сапфир, родусит, окаменелое дерево, кремень, перидотит, бирюза, гранит, золото; резьба по камню, шлифовка, полировка, выпиловка, монтировка.

Музей «Самоцветы», Москва.





Источник фото:

https://konovalenko.kreml.ru