“Украина становится международным онлайн-магазином с младенцами”. Кулеба выступил за запрет суррогатного материнства в Украине

15.05.2020, 12:05, Новости дня

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба выступил против коммерческого суррогатного материнства в Украине. Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя сюжет телеканала “112 Украина”, который рассказывал, что в киевском отеле “Венеция” находятся 46 младенцев, рожденных суррогатными матерями для иностранцев – их не могут забрать из-за пандемии коронавируса и закрытых границ.

“Коммерциализация и разрешение получать такую “услугу” в Украине способствует бесконтрольной продаже украинских детей за границу. Ситуация с младенцами в гостинице, которая получила огласку, еще раз показывает бесправие детей, рожденных суррогатными матерями. Рождение ребенка далеко от матери является неестественным. Таким образом, Украина просто становится международным онлайн-магазином с младенцами. И реальное количество таких детей, которых “поставляет” Украина таким образом, мы не знаем”, – считает Кулеба.

По его мнению, ни одно государство не обязано “обеспечить” семью ребенком, более того, иностранную. При этом каждый ребенок имеет неотъемлемое право на семью.

“В этом контексте опускается понятие “матери”, которая родила ребенка, но не является его генетической матерью. Дети, которые сегодня находятся в отеле, фактически имеют биологических матерей, находящихся в Украине. Но при организации процесса суррогатного материнства они пока остались без родителей. Как генетических, так и биологических”, – отметил обмудсмен.

Он подчеркнул, что суррогатное материнство – это эксплуатация женщин с целью получения дохода частным бизнесом и удовлетворения потребностей взрослых. При этом оно нарушает права ребенка.

“Я категорически против коммерческого суррогатного материнства, это объективизация ребенка и позиционирование его как товара”, – добавил Кулеба.

Сурогатне материнство в Україні неврегульоване і порушує права дітей. Сурогатне материнство в Україні неврегульоване і порушує права дітей. Комерціалізація і дозвіл отримувати таку «послугу» в Україні сприяє безконтрольному продажу українських дітей за кордон. Ситуація з немовлятами в готелі, яка набула розголосу – ще раз показує безправність дітей, народжених сурогатними матерями. Народження дитини далеко від матері є неприроднім. У такий спосіб Україна просто стає міжнародним онлайн-магазином з немовлятами. І реальну кількість таких дітей, яких «постачає» Україна таким чином, ми не знаємо. Жодна держава не зобов’язана «забезпечити» сім’ю дитиною (тим більш іноземну). Проте кожна дитина має невід’ємне право на сім’ю. І в цьому контексті опускається поняття «матері», яка народила дитину, але не є її генетичною матір’ю. Діти, які сьогодні знаходяться в готелі фактично мають біологічних матерів, які знаходяться в Україні. Але за умови організації процесу сурогатного материнства вони наразі залишилися без батьків. Як генетичних, так і біологічних.Сурогатне материнство – це експлуатація жінок з метою отримання доходу приватним бізнесом і задоволення потреб дорослих. Але воно є таким, що порушує права дитини. Ще в 1991 році представники однієї з палат парламенту Німеччини заявляли, що сурогатне материнство суперечить правам дитини, зокрема не беруться до уваги зв'язки між дитиною та матір'ю, яка її виношує. І вилучення дитини в біологічної матері може мати негативні наслідки. Я категорично проти комерційного сурогатного материнства, це об’єктивізація дитини і позиціювання її як товару. Posted by Микола Кулеба on Neljapäev, 14. mai 2020

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала ZIK заявил, что сегодня в Украине суррогатное материнство для иностранных граждан законодательно никак не регулируется. По его словам, сейчас вопрос суррогатного материнства активно исследуется правоохранителями, чтобы исключить факты продажи рожденных от суррогатных матерей детей за границу. По его словам, дети, рожденные суррогатными матерями в Украине для иностранцев, являются гражданами Украины. Однако украинские правоохранители не имеют законодательной возможности проконтролировать, не заказали ли ребенка “на продажу”.