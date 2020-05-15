В РФ зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса за сутки

15.05.2020, 12:05, Новости дня

За последние сутки в РФ коронавирус был выявлен еще у 10 598 человек, сообщил 15 мая в Telegram оперативный штаб министерства здравоохранения РФ.

Общее количество инфицированных в стране увеличилось до 262 843.

От коронавируса в РФ скончалось 2418 человек, в том числе 113 – за последние сутки. Как отметило агентство РБК, это суточный антирекорд, зарегистрированный в стране. 58 226 россиян уже вылечились от коронавирусной болезни.

Российские власти учитывают в статистике информацию из оккупированного украинского Крыма. По данным минздрава РФ, на полуострове подтверждено ‭380 случаев заражения.

В РФ провели более 6,4 млн тестов на коронавирус (население страны ‭– около 146 млн).

С 30 марта в РФ действовал карантин, введенный в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Президент Владимир Путин распорядился отменить с 12 мая режим нерабочих дней и смягчить ограничения. Но, по данным аналитиков фонда “Петербургская политика”, 21 регион России почти никак не ослабил карантинные меры после заявления Путина.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось более 4,44 млн человек, более 302,4 тыс. из них скончались, а 1,58 млн вылечились. Россия занимает второе место после США по числу инфицированных.

15 мая глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге призвал готовиться ко второй, более смертельной, волне коронавируса. По его словам, эпицентр эпидемии сместился в Россию, Украину, Беларусь и Казахстан.