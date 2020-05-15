Степанов: Минздрав Украины планирует повысить зарплаты медикам в 1,5 раза

15.05.2020, 12:05, Новости дня

Министерство здравоохранения Украины планирует повысить заработные платы медицинским работникам. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов, сообщает 15 мая пресс-служба ведомства.

По словам министра, зарплаты медиков могут быть увеличены до 1,5 раз. Уже сейчас Минздрав проводит расчеты, чтобы согласовать повышение окладов с Министерством финансов и с июля получить необходимые для этого средства из государственного бюджета.

“Наши медицинские работники должны получать справедливую заработную плату, а не ту, которую они получают сейчас. Именно поэтому у нас есть предложение по повышению заработной платы медикам до 50%. Планируем, чтобы это произошло уже с 1 июля. Это повышение множество раз обещалось и все время откладывалось, необходимо выполнить обещание и поднять престиж профессии врача “, – подчеркнул Степанов.

Как уточнил министр, повышение зарплат медикам планируется в рамках изменений в медицинской реформе.

Медреформа в Украине началась в апреле 2018 года. На первом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию. Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года, но в итоге его запуск перенесли на 1 апреля 2020 года.

В рамках второго этапа реформы больницы перешли на другую систему финансирования – теперь деньги им выделяет Национальная служба здоровья. По состоянию на 22 апреля НСЗУ подписала договоры с более чем 1600 учреждениями.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что при нынешних расценках в 2020 году финансирование 984 больниц уменьшится на 10–50%, что может привести к сокращениям медработников.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 мая потребовал от Министерства здравоохранения и Верховной Рады пересмотреть медицинскую реформу. По мнению президента, из-за нового механизма финансирования могут остаться без работы около 50 тыс. медиков, 332 клиники закроются. Он предложил признать ошибки и разработать механизмы их исправления.

В Минздраве заявляли, что внесут коррективы в реализацию медреформы.