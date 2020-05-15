 

Китай отверг позицию США по оружейному эмбарго для Ирана

15.05.2020, 12:00, Новости дня

Китай отверг призывы США о продлении оружейного эмбарго ООН в отношении Ирана и утверждения Вашингтона о том, что в противном случае будут восстановлены все санкции в отношении Тегерана со стороны Совета Безопасности.

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук в среду публично подтвердил стратегию США.

Китайская миссия в ООН в Нью-Йорке заявила, что, выйдя из международного ядерного соглашения с Ираном в 2018 году, США «не имеют права продлевать оружейное эмбарго в отношении Ирана».

Соглашение с США, Россией, Китаем, Германией, Великобританией и Францией предусматривает смягчение санкций в отношении Ирана в обмен на отказ от разработки ядерного оружия.

Россия также выступила против продления эмбарго, осудив утверждение США о том, что это может привести к восстановлению всех санкций в отношении Тегерана.



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