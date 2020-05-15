В отношении кандидата на пост Агентства по глобальным медиа ведется расследование

15.05.2020, 12:00, Новости дня

ВАШИНГТОН – Ведущий демократ в сенатском Комитете по международным отношениям сообщил, что в отношении некоммерческой организации, главу которой президент Трамп выдвинул на пост главы Агентства по глобальным медиа, ведется расследование в генпрокуратуре округа Колумбия.

Как рассказал в четверг сенатор Боб Менендес, расследование призвано установить, использовал ли Майкл Пэк средства организации Public Media Lab в личных интересах и было ли их использование незаконным.

Агентство США по глобальным медиа отвечает за государственные сети иновещания, в том числе «Голос Америки».

По словам Менендеса, с момента сентябрьских слушаний по утверждению его кандидатуры Пэк «отказывался предоставить Комитету по международным отношениям запрошенные документы, необходимые, чтобы разобраться в деле, которое сейчас расследует генпрокуратура, или скорректировать ложную информацию, предоставленную им Налоговому управлению».

Менендес добавил, что призывает главу комитета республиканца Джима Риша отложить рассмотрение кандидатуры Пэка.