Власти Беларуси сообщили о выходе на плато по заболеваемости COVID-19

15.05.2020, 11:59, Новости дня

В Министерстве здравоохранения Беларуси констатируют выход на плато по заболеваемости коронавирусом нового типа в стране.

Об этом накануне вечером заявила замглавы ведомства Елена Богдан в эфире телеканала “СТВ”, демонстрируя диаграмму, отражающую количество заболевших COVID-19 в Беларуси за последние недели.

По словам замминистра, в настоящее время белорусские медики выявляют в среднем 8,7-9,7% положительных тестов от общего количества всех проведенных исследований. “Если взять вот эту нашу диаграмму, то на это плато мы взобрались и пока находимся”, – добавила Богдан.

Беларусь – одна из нескольких стран Европы, где до сих пор не объявлен карантин и не остановлена работа предприятий. Власти не отменяют массовые мероприятия и даже провели парад Победы на 9 мая. Глава страны Александр Лукашенко не раз заявлял об “истерии” вокруг новой коронавирусной инфекции, а также пренебрег рекомендациями ВОЗ.

По состоянию на 14 мая в стране зарегистрировано 26 772 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.

“За весь период распространения инфекции на территории страны умер 151 (на 13 мая – 146) пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией”, – уточнили в министерстве.

Выздоровели и выписаны 8 168 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 13 мая – 7 711), всего было проведено 308 156 тестов на коронавирусную инфекцию.