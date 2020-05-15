Власти Беларуси сообщили о выходе на плато по заболеваемости COVID-19

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15.05.2020, 11:59, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа в баллонахВ Министерстве здравоохранения Беларуси констатируют выход на плато по заболеваемости коронавирусом нового типа в стране.

Об этом накануне вечером заявила замглавы ведомства Елена Богдан в эфире телеканала “СТВ”, демонстрируя диаграмму, отражающую количество заболевших COVID-19 в Беларуси за последние недели.

По словам замминистра, в настоящее время белорусские медики выявляют в среднем 8,7-9,7% положительных тестов от общего количества всех проведенных исследований. “Если взять вот эту нашу диаграмму, то на это плато мы взобрались и пока находимся”, – добавила Богдан.

Беларусь – одна из нескольких стран Европы, где до сих пор не объявлен карантин и не остановлена работа предприятий. Власти не отменяют массовые мероприятия и даже провели парад Победы на 9 мая. Глава страны Александр Лукашенко не раз заявлял об “истерии” вокруг новой коронавирусной инфекции, а также пренебрег рекомендациями ВОЗ.

По состоянию на 14 мая в стране зарегистрировано 26 772 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.

“За весь период распространения инфекции на территории страны умер 151 (на 13 мая – 146) пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией”, – уточнили в министерстве.

Выздоровели и выписаны 8 168 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 13 мая – 7 711), всего было проведено 308 156 тестов на коронавирусную инфекцию.

 



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