В РФ создали волонтерское движение «МедПризыв2020» для помощи врачам

15.05.2020, 11:53, Новости дня

Победитель конкурса «Лидеры РФ 2020» по специализации «Здравоохранение» Вадим Кочкин запустил волонтерское движение «МедПризыв2020» для помощи врачам в период пандемии коронавируса.

Кочкин возглавляет департамент «Онкология» АО «Р-Фарм». В этом году он одержал победу в конкурсе «Лидеры России» по специализации «Здравоохранение». Однако житель России решил не останавливаться на достигнутом и запустил волонтерское движение «МедПризыв 2020». Его активисты ведут борьбу против пандемии COVID-19 в рамках акции взаимопомощи #МыВместе, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Задача волонтерского движения «МедПризыв2020» – поддержать систему здравоохранения и создать кадровый резерв, способный помочь врачам в борьбе против коронавирусной инфекции.

Вступить в ряды добровольцев могут дипломированные врачи, фармацевты и провизоры. Согласно приказу Минздрава от 14 апреля 2020 года, в больницах в условиях пандемии могут работать бывшие медики, которые сейчас не трудятся по специальности. Специально для них на базе одного из медицинских вузов организовано обучение.

После краткосрочных курсов волонтеры будут распределяться по стационарам, поликлиникам, оперативным центра и колл-центрам.

«В условиях повышенной нагрузки на врачей и роста заболеваемости на помощь могут прийти врачи из нашего резерва. Сегодня в команде движения «МедПризыв2020» уже более 200 волонтеров из 28 городов страны. В фармацевтической отрасли много сотрудников с дипломами врачей, фармацевтов и провизоров. У каждого – богатый практический опыт в медицине. И этот опыт может пригодится на передовой линии борьбы с коронавирусом», – рассказал Кочкин.

Совместно с волонтерским движением «МедПризыв2020» помогать врачам и развивать проекты по обучению волонтеров будут Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» и волонтеры движения акции взаимопомощи #МыВместе.