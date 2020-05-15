Звезда «Сватов» Инна Королева намекнула, когда ждать на экранах очередной сезон сериала

15.05.2020, 11:53, Разное

Актриса Инна Королева, сыгравшая в «Сватах» дочь Ивана и Валентины Будько, порадовала поклонников сериала новой информацией о выходе его седьмого сезона в эфир. Знаменитость, отвечая на вопросы подписчиков в социальной сети, отметила, продолжение зрители, скорее всего, смогут увидеть уже в следующем году.

Практически пять лет прошло с момента выхода на экран любимого многими россиянами сериала «Сваты». Поклонники с нетерпением ждут продолжения комедийной киноленты, но из-за пандемии коронавируса, задержавшей съемки, премьера очередного сезона приключений Ковалевых и Будько откладывается.

По словам исполнительницы роли многодетной матери Марии Ковалевой, телезрители смогут увидеть новый сезон «Сватов» уже в следующем году. Обнадеживающая новость очень обрадовала фанатов комедийной ленты, ожидающих новую порцию юмора от героев сериала.

В очередном сезоне фанаты увидят как семейство Будько-Ковалевы, отгуляют свадьбу Женьки, отпразднуют Масленницу, а также окунутся в атмосферу XIX века. Работа над фильмом должна была проходить в Белоруссии, но приостановлена из-за угрозы коронавируса. Однако съемочная группа надеется вскоре возобновить ее, и, возможно, сериал действительно покажут в 2021 году, информирует iReactor.