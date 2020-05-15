 

Сына актера Прокоповича задержали за сорванную у здания Верховного суда сирень

15.05.2020, 11:53, Новости дня

Полицейские задержали мужчину, который оборвал сирень на территории Верховного суда, сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратились сотрудники вневедомственной охраны, которые обнаружили на территории суда неизвестного гражданина. Мужчина пояснил, что хотел поздравить супругу с четвертой годовщиной свадьбы, поэтому увидев на территории суда белую сирень, перелез через забор и срезал несколько веток, информирует АГН «Москва».

В ходе опроса выяснилось, что он сын народного артиста РФ Николая Прокоповича, сыгравшего Генриха Гиммлера в советском фильме «Семнадцать мгновений весны». Прокопович также известен по фильмам «Ошибка резидента», «Судьба резидента», «Братья Карамазовы» и многим другим картинам.

По факту инцидента проводится проверка.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.05 / Врач объяснила разницу в течении COVID-19 у мужчин и женщин

20.04 / Помогающие больницам группы «Молодежки ОНФ» начали работать без выходных

14.05 / Объединение Архангельской области и НАО приведет к созданию одного из крупнейших в мире регионов

06.04 / ФНС составила список организаций и ИП, попадающий под мораторий на банкротство

28.04 / В зоне особого риска: растет печальный список погибших от коронавируса врачей

30.03 / МВД приступает к выполнению постановления Кабмина об обязательной обсервации возвращающихся в Украину граждан

27.03 / Видео: Коронавирус косит мировых лидеров

13.05 / На поддержку россиян выделено 300 млрд рублей сверх средств бюджета

06.04 / «Транснефть» начала поставки нефти на НПЗ Белоруссии

26.03 / В посольстве разъяснили порядок эвакуации россиян из ОАЭ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска