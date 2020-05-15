Маски дадут не всем

15.05.2020, 11:48, Главное

Теги: Бюджет, Миронов, Общество, Суд

С 16 мая в Ярославской области вводится «обязательный масочный режим». Для нарушителей предусмотрены штрафы, при этом власти обеспечивать все население масками не будут.

– После объявления о введении масочного режима, мы стали получать много комментариев, писем с требованием обеспечить всех масками. Жители региона объясняют свое возмущение тем, что стоимость защитных средств возросла и купить их в необходимом количестве не каждый может себе позволить. Сейчас правительство области работает над ценовой доступностью, – сообщил в соцсетях губернатор Дмитрий Миронов. – Нашли возможность помочь тем жителям, для кого масочный режим может повлечь серьезные расходы. Это многодетные малоимущие семьи. Ситуация, когда зарабатывает один или двое, а обеспечить надо 5 и более человек, и каждый рубль на счету – непростая. Поэтому мы раздадим им одноразовые маски, 158 тысяч штук. Сегодня начали выдачу со склада государственного предприятия «Областная фармация». Получат средства защиты 3436 многодетных малоимущих семей, а это 18125 человек. Маски им передадут специалисты органов социальной защиты населения.

За нарушение обязательного масочного режима, который по указу губернатора вводится с 16 мая, предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.6.1. КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», предупреждает правительство региона.

Штраф для граждан может составлять от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей (за исключением случаев, предусмотренных частью 2 ст. 6.3.). Дела подлежат рассмотрению в районных судах.

– Введение масочного режима – очень важная профилактическая мера, нужная в первую очередь для самих людей, их безопасности, и мы не ставим своей целью строго наказывать за ее нарушение, – сообщил директор департамента региональной безопасности Ярославской области Михаил Соловьев. – Все сотрудники, занимающиеся контролем выполнения режима, должны будут вести разъяснительную работу – объяснять, почему так важно носить маски. Вначале нарушителям будут выноситься предупреждения. Жесткие санкции станут применяться к тем, кто умышленно нарушает данную норму, особенно в местах массового скопления людей.

В соответствии с указом Дмитрия Миронова № 47 от 18 марта 2020 года (с изменениями от 08.05.2020 № 109) с 16 мая 2020 года до особого распоряжения на территории Ярославской области граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при проезде во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси; при нахождении в общественных местах (на станциях и остановках транспорта, на автовокзалах, железнодорожных и речных вокзалах, в аэропортах, на автозаправках, в медицинских организациях, аптеках и аптечных пунктах, магазинах и других специализированных объектах розничной торговли, на всех предприятиях и в организациях, продолжающих работу, и в иных местах массового скопления людей), при посещении организаций и индивидуальных предпринимателей, связанных с обслуживанием населения, предоставлением государственных и муниципальных услуг, органов государственной власти и местного самоуправления.

В тоже время, в соответствии постановлением правительства Ярославской области от 8 мая 2020 года № 401-п об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима «Повышенная готовность» или «Чрезвычайная ситуация» на территории Ярославской области граждане обязаны: «использовать средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество (в случае его предоставления органами государственной власти Ярославской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области и организациями), предназначенное для защиты населения от чрезвычайных ситуаций».

Вероятно, маски к имуществу не относятся.

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Статья 128 ГК РФ называет виды объектов гражданских прав следующим образом: вещи, включая деньги и ценные бумаги; иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; информация; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.

Под имуществом может пониматься как отдельная вещь, так и совокупность вещей. Так, в статьях 301-303, 305 ГК РФ, предусматривающих способы защиты права собственности и иных вещных прав, сказано следующее. Имущество, которое может быть истребовано из чужого незаконного владения, рассматривается как вещь или определенное количество вещей, выбывших из владения собственника либо лица, имеющего на них право пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения или оперативного управления и т.п. права.

Касательно совокупности вещей и имущественных прав и обязанностей, лучше всего понятие имущества может быть проиллюстрировано на примере пункта 2 статьи 132 ГК РФ. В соответствии с ней в имущество предприятия, которое может быть объектом купли-продажи, залога, аренды и других сделок как единый объект, входят предназначенные для его деятельности такие разнородные по своим характеристикам и предназначению вещи и права, как: земельные участки; здания, сооружения; оборудование и инвентарь…