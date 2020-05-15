Политика: Что даст России, Китаю и США лидерство в создании вакцины от коронавируса

15.05.2020, 11:48, Разное

Участники околонаучной гонки за право спасти человечество от пандемии COVID-19 ведут себя все более напористо. Так, США обвинили китайских хакеров в попытке украсть американские разработки вакцины. РФ ни с кем не ссорится, но есть надежда на появление нашей вакцины уже к сентябрю. Об успехах заявляли фармацевты в Британии, Германии и Израиле. Какие преимущества получит страна, первая создавшая необходимый сейчас всему миру препарат?

Владимир Путин надеется, что уже в сентябре будет готова российская вакцина от коронавируса. Об этом он сообщил в четверг на совещании с ведущими вирусологами страны, в котором участвовал и Ринат Максютов, гендиректор новосибирского центра «Вектор». Максютов, чей центр пока лидирует в разработке российского варианта вакцины, доложил: в июне завершатся исследования вакцины на трехстах добровольцах.

«Очень рассчитываю на то, что регистрация вакцины против коронавируса будет осуществлена в сентябре», – ответил Путин и потребовал заблаговременно обеспечить оформление прав РФ на вакцину.

«Есть шесть вакцин «Вектора», еще три вакцины других разработчиков», – поясняла ранее глава Роспотребнадзора Анны Попова. По ее словам, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила все девять препаратов, которые разрабатываются в России, в список перспективных.

По оценке ВОЗ, в эту гонку включилось уже более ста фармкомпаний по всему миру, и 8 образцов уже проходят клинические исследования. Однако производство препарата в любом случае начнется не ранее следующего года, предупреждают в ВОЗ. А исходя из слов директора «Вектора», можно сделать вывод: РФ если не лидирует в разработке вакцин, то, по крайней мере, не отстает от других.

Если же оценивать вакцинную гонку в мировом масштабе, то в ней сейчас лидирует семь научных центров и фармацевтических фирм, сообщил канал «Россия24» со ссылкой на отчет ВОЗ. Соревнование возглавляют: три китайских компании, британский университет Оксфорда и три американских фирмы.

В четверг о первых данных в тестах по разработке вакцины сообщила и немецкая фармкомпания CureVac – та самая, чьи разработки в марте пытались перекупить США по личному указанию Дональда Трампа. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Вашингтону тогда не удалось заполучить в монопольное пользование германскую разработку. Но параллельно американский фармацевтический гигант Pfizer создает вакцину в сотрудничестве с другой немецкой (а точнее – общеевропейской) фирмой BioNTech SE.

США сотрудничают с ЕС и ссорятся с Китаем

Американцы активно – и, по их словам, плодотворно – взаимодействуют и с англичанами из Оксфорда. В четверг группа молекулярных биологов и медиков из национальных институтов здоровья США и Оксфордского университета отчиталась: экспериментальная вакцина была успешно проверена на макаках, и с апреля идет первая фаза клинических испытаний на людях-добровольцах.

Если с европейцами Штаты сотрудничают, то с Китаем вступили в жесткий конфликт. Накануне ФБР и Министерство внутренней безопасности США обвинили «китайских хакеров» в попытке взлома серверов американских фирм – разработчиков вакцины. Китайский МИД в четверг выразил крайнее недовольство такими подозрениями. Наоборот, это Пекину стоит беспокоиться о краже своей ценной информации, ведь именно КНР «находится на передовой в разработке лекарственных препаратов и вакцины от коронавируса», – сообщил представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

«Вакцину первым изготовит тот, кто меньше всех об этом говорит,

– предположил в комментарии газете ВЗГЛЯД руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев. – Создание препарата – это непростое дело, на пути к реализации которого окажется очень много неожиданностей. Первая вакцина окажется малоэффективной. Возможно, следующая будет эффективной, но не очень безопасной. И так далее. Тут много нюансов. Так что всех рассудит время».

Как полагает Зуев, Евросоюз в этой гонке преследования, безусловно, отстает от Китая и США. «И в этой гонке не играет особой роли, сотрудничают ли разработчики с ВОЗ – такая «синергия» вряд ли даст преимущества. Всемирная организация здравоохранения играет здесь минимальную роль. Ведь изготовление биологического продукта – это всегда конкуренция, – рассуждает эксперт. – Кому на радость раскрывать свои карты в гонке преследования? Никому. Потому что разработка обходится в огромные деньги».

Напомним, что канцер ФРГ Ангела Меркель ранее оценила работу над вакциной от коронавируса в астрономическую сумму в 8 млрд евро.

Сколько будет стоить вакцина для народа

Президент американского Центра глобальных интересов Николай Злобин уверен, что США, если они первыми изготовят вакцину, не станут задирать цену, однако произойдет это вовсе не от избытка великодушия. «Америке гораздо выгоднее заработать политический капитал, показав свое лидерство в сфере фармакологии, чем заработать энную сумму денег. Вот почему американцы сейчас боятся, что кто-то другой первым откроет вакцину», – сказал Злобин газете ВЗГЛЯД.

Кроме того, добавляет Злобин, именно такого сценария будут добиваться лоббисты страхового бизнеса США. «Стоимость вакцины будет определяться позицией американских страховых компаний, которые и так в значительной степени определяют окупаемость любого лекарства. А страховым компаниям выгодна низкая цена вакцины от COVID-19 – ради скорейшего завершения пандемии, потому что страховщики уже несут огромные убытки, а могут понести еще большие», – отметил американист.

Если же первая вакцина от коронавируса появится в России, то рядовым потребителям она обойдется лишь в 1,5 тысяч рублей, как примерно и другие обычные прививки. Такую цену называл в начале мая гендиректор российской биотехнологической компании Biocad Дмитрий Морозов в интервью РИА «Новости».

А по прогнозу главы Роспотребнадзора Поповой, на мировом рынке вообще появится не одна, а сразу несколько вакцин. По ее мнению, «одной вакцины быть не может, они будут разными по степени воздействия, по степени ответа». Так что, не исключено, жителям Земли еще придется делать мучительный выбор, какую из долгожданных вакцин использовать для своего укола.

Преимущества для первооткрываля

По мнению гендиректора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, страна-первооткрыватель вакцины получит массу преимуществ. Однако для этого ей необходимо выиграть геополитическое противостояние сродни советской-американской космической гонке.

«Если США получат вакцину первыми – это будет реваншем для администрации Трампа, которая борьбу с COVID-19 пока что проигрывает. В таком случае Вашингтон забьет гол престижа в ворота Пекина и постарается заработать на продаже вакцины в другие страны», – сказал Кортунов газете ВЗГЛЯД.

«Если же вакцина будет создана в Китае – это закрепит успех Поднебесной в борьбе с вирусом и станет подтверждением того, что китайская система и наука находятся на подъеме. Также это будет козырем для Пекина с точки зрения использования мягкой силы», – полагает собеседник.

Что касается перспектив Германии – фармакология всегда была сильной стороной немецкой промышленности и науки, считает эксперт. «Получение вакцины будет использовано Берлином в интеграционных целях для укрепления Европейского Союза и станет достойным завершением политической карьеры Ангелы Меркель», – предположил политолог.

«Ну а если первооткрывателем вакцины станет РФ – это изменит статус нашей страны в иерархии мировой науки и позволит прекратить разговоры о том, будто бы развитие отечественной науки находится в упадке. Также это будет огромным плюсом для нашей мягкой силы, хотя Москва и ранее демонстрировала готовность помогать другим странам, как это было в случае с Италией и Сербией», – резюмировал Кортунов.