ВМС США позволили трансгендеру выбрать пол и продолжить службу

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15.05.2020, 11:48, Новости дня

Военно-морские силы США впервые сделали исключение для военнослужащего-трансгендера, позволив ему исполнять служебные обязанности, выбрав при этом «предпочтительный» пол, информирует CNN со ссылкой на представителя флота.

В марте прошлого года министерство обороны США подписало директиву, запрещающую большей части трансгендеров служить в американских вооруженных силах. С тех пор любой трансгендер, поступающий на службу ВС США, имеет право проходить службу только с военнослужащими того пола, который был указан при его рождении. Новая политика МО США вступила в силу 12 апреля 2019 года.

Людям с диагнозом «гендерная дисфория» (расстройство гендерной идентичности) разрешено служить в ВС США только в том случае, если будет получено врачебное заключение о том, что в течение 36 месяцев они были «стабильны в своем биологическом поле» и готовы в нем проходить службу.

Представитель ВМС Бриттани Стивенс сообщила, что глава ведомства «одобрил просьбу одного из военнослужащих об исключении, связанном с военной службой трансгендеров и лиц с гендерной дисфорией».

«Этот военнослужащий попросил об отступлении от правила для исполнения обязанностей… в соответствии с тем полом, который для него предпочтителен, чтобы учесть изменение отметки «пол»… и получить разрешение на соответствие требованиям, связанным с его предпочитаемым полом, в частности по униформе и внешнему виду», – передает РИА «Новости» слова представителя ВМС.



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