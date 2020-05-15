 

Стартует VK Fest: популярный фестиваль пройдет полностью онлайн

15.05.2020, 11:42, Новости дня

15 мая в 16 часов в социальной сети "ВКонтакте" стартует фестиваль VK Fest. В этом году он продлится неделю с 15 по 21 мая и полностью пройдет в онлайн-режиме. VK Fest станет первым российским фестивалем такого масштаба и продолжительности, который можно посетить, не выходя из дома.

Бесплатная трансляция будет доступна для всех в сообществе VK Fest. Зрители увидят выступления любимых артистов и блогеров, а также смогут поучаствовать в различных активностях. Список участников и другие детали будут опубликованы в ближайшее время.

"Мы внимательно следили за ситуацией с пандемией и решили в этом году отказаться от привычного формата фестиваля, чтобы не рисковать здоровьем гостей. Однако мы хотим поддержать пользователей в эти непростые времена и для этого перенесем атмосферу из Парка 300-летия Петербурга прямо в их дома на целую неделю", — говорит Константин Сидорков, директор по стратегическим коммуникациям "ВКонтакте".

VK Fest — самый популярный городской open-air в России. В 2019 году его посетили 95 тысяч человек, а прямые трансляции с главными событиями фестиваля посмотрели более 6 миллионов уникальных зрителей (в эфире было свыше 15 трансляций).



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